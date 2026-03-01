पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, कहा- कांग्रेस सरकार का राज करप्शन और क्राइम से भरा हुआ है

  1. हिन्दी समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पुडुचेरी के विकास में एक स्पीडब्रेकर बनाया है। कांग्रेस के कई सालों का राज करप्शन, क्राइम और गरीबों की तकलीफों से भरा रहा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि डबल इंजन वाली एनडीए सरकार पुडुचेरी के विकास को और रफ्तार देगी।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पुडुचेरी के विकास में एक स्पीडब्रेकर बनाया है। कांग्रेस के कई सालों का राज करप्शन, क्राइम और गरीबों की तकलीफों से भरा रहा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि डबल इंजन वाली एनडीए सरकार पुडुचेरी के विकास को और रफ्तार देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले के कांग्रेस-डीएमके राज में पुडुचेरी के लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह साल पॉलिटिकल अस्थिरता, करप्शन के आरोपों, बढ़ते क्राइम और गरीबों की अनदेखी से भरे रहे।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मैं पहले यहां आया था, तो मैंने बेस्ट पुडुचेरी का मंत्र दिया था। बेस्ट का मतलब है बिजनेस, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और टूरिज्म। पिछले साढ़े चार सालों में यह विजन फल दे रहा है। पुडुचेरी में अच्छा शासन और विकास हुआ है। उन्होंने पुडुचेरी में इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी सेवाओं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, शिक्षा, हेल्थकेयर और सस्टेनेबल ग्रोथ को मजबूत करने के मकसद से 27 हजार करोड़ रुपए के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स पुडुचेरी के लोगों की ज़िंदगी बदल देंगे। पुडुचेरी के शानदार लोगों के बीच आकर खुशी हुई। आज कई डेवलपमेंट काम शुरू किए जा रहे हैं जो जीवन को आसान बनाएंगे और इलाके की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देंगे। पीएम ने ई-बस सेवा पहल के तहत ई-बसों की शुरुआत, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (CITIIS) पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घर और पुडुचेरी सरकार के सीवरेज और जलापूर्ति सेक्टर के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। उन्होंने कराईकल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कंपोजिट इंजीनियरिंग ब्लॉक- डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ब्लॉक और गंगा हॉस्टल का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।

