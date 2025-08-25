विधायक पूजा पाल, बोलीं-मुझे बीजेपी से खतरा नहीं, फिर दोहराया सपा पोषित माफिया कर सकते हैं मेरी हत्या

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party National President Akhilesh Yadav) की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल (Pooja Pal) ने एक बार फिर उन पर हमला बोला है। उन्होंने एक नया पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने फिर से यह आरोप दोहराया है कि ‘सपा पोषित माफिया’ उनकी हत्या कर सकते हैं। पूजा पाल (Pooja Pal) ने अपने पत्र में अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालों का सिलसिलेवार जवाब दिया है।

इससे पहले, पूजा पाल (Pooja Pal) के उन आरोपों की केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) से जांच कराने की मांग की है, जिसमें उन्होंने सपा से अपनी जान को खतरा बताया था। वहीं, सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल (SP State President Shyamlal Pal) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) को एक पत्र लिखकर इन आरोपों को “निराधार और अमर्यादित” बताया और कहा कि पूजा पाल को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें कौन धमकी दे रहा है?

सपा ने आरोपों को बताया भाजपा प्रेरित साजिश

बता दें कि बीते 14 अगस्त को अनुशासनहीनता के आरोप में सपा से निष्कासित पूजा पाल (Pooja Pal) दिवंगत बसपा विधायक राजू पाल (Late BSP MLA Raju Pal) की पत्नी हैं। उन्होंने हाल ही में X पर एक पोस्ट में सपा और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने लिखा था कि जिस तरह से उन्हें बीच रास्ते में अपमानित कर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। उससे सपा के आपराधिक प्रवृत्ति के समर्थकों का मनोबल बढ़ गया है और उनकी भी उनके पति की तरह हत्या हो सकती है। उन्होंने अपनी हत्या का दोषी सपा और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को ठहराया था।

इन आरोपों का खंडन करते हुए सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल (State President Shyamlal Pal) ने अपने पत्र में कहा कि किसी की भी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है, फिर भी पूजा पाल (Pooja Pal) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) से मुलाकात के बाद सपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इसे सपा को बदनाम करने की साजिश बताया और कहा कि पूजा पाल की टिप्पणियां सच्चाई से कोसों दूर और भाजपा से प्रेरित हैं।

श्यामलाल पाल (Shyamlal Pal) ने आरोप लगाया कि भाजपा सपा और उसके पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक (PDA) गठबंधन को बदनाम करने के लिए पूजा पाल (Pooja Pal) को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि भाजपा 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले इस समीकरण को अपने लिए खतरा मानती है।