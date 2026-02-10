Portronics Vader X गेमिंग माउस 12800 DPI तक के साथ भारत में लॉन्च, कीमत सिर्फ ₹599

Portronics Vader X Gaming Mouse : पोर्ट्रोनिक्स ने भारत में वेडर X वायर्ड गेमिंग माउस लॉन्च किया है। इसके साथ, कंपनी ने गेमिंग एक्सेसरीज़ के अपने कलेक्शन को बढ़ाया है। यह उन गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो रोज़ाना इस्तेमाल के लिए स्टेबल ट्रैकिंग और मूवेबल कंट्रोल वाला एक सिंपल गेमिंग माउस चाहते हैं।

वेडर X एक ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल करता है जो 7000 फ्रेम प्रति सेकंड तक हैंडल कर सकता है, ताकि खेलते समय कर्सर लगातार चलता रहे। इससे गेम में धीमे काम और तेज़ एक्शन, दोनों के दौरान सटीक कंट्रोल मिलता है, जिससे यह स्ट्रेटेजी, MOBA और फर्स्ट-पर्सन शूटर गेम्स जैसे कई तरह के गेम जॉनर के लिए सही है।

यूज़र 12,800 तक एडजस्टेबल DPI सेटिंग्स के साथ अपने खेलने के स्टाइल के हिसाब से सेंसिटिविटी बदल सकते हैं। ज़्यादा DPI लेवल ज़रूरत पड़ने पर स्क्रीन पर कर्सर को तेज़ी से घुमाने में मदद करते हैं, जबकि कम लेवल का इस्तेमाल कंट्रोल्ड मूवमेंट के लिए किया जा सकता है।

इसमें सात प्रोग्रामेबल बटन हैं जिन्हें खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बदला जा सकता है। इन बटन को इन-गेम कमांड या शॉर्टकट के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिससे गेमप्ले के दौरान बार-बार होने वाले एक्शन कम हो सकते हैं। इसके अलावा, RGB लाइटिंग भी उपलब्ध है और इसे यूज़र की पसंद के हिसाब से बदला जा सकता है।

माउस का आकार एर्गोनोमिक है जिससे इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना आरामदायक होता है, चाहे रेगुलर कंप्यूटर काम हो या गेमिंग। वायर्ड कनेक्शन से स्टेबल इनपुट बना रहता है, और ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी के लिए, 1.5-मीटर ब्रेडेड केबल शामिल है।

रोज़ाना इस्तेमाल करने वालों के लिए, Vader X की प्लग-एंड-प्ले कम्पैटिबिलिटी इसे लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर और कम्पैटिबल गेमिंग सिस्टम पर बिना किसी एक्स्ट्रा सेटअप के इस्तेमाल करना आसान बनाती है।

पोर्ट्रोनिक्स वेडर X वायर्ड गेमिंग माउस की कीमत ₹599 है और यह दो रंगों में उपलब्ध है: नीला और काला। पोर्ट्रोनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, अमेज़न इंडिया और पूरे भारत में ऑथराइज़्ड रिटेल लोकेशन सभी इसे बेचते हैं। यह 12 महीने की वारंटी के साथ आता है।