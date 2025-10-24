फिल्म स्पिरिट के ऑडियो टीजर में चला प्रभास की आवाज का जादू, यूजर्स बोले-आ रहा है तूफान

  1. हिन्दी समाचार
संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Reddy Vanga) के डायरेक्शन में बन रही फिल्म स्पिरिट का इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में प्रभास (Prabhas) और तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) लीड रोल में नजर आ रहे हैं। अब प्रभास (Prabhas) के जन्मदिन के मौके पर फिल्म का पहला ऑडियो टीज़र रिलीज किया गया है।

By संतोष सिंह 
मुंबई। संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Reddy Vanga) के डायरेक्शन में बन रही फिल्म स्पिरिट का इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में प्रभास (Prabhas) और तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) लीड रोल में नजर आ रहे हैं। अब प्रभास (Prabhas) के जन्मदिन के मौके पर फिल्म का पहला ऑडियो टीज़र रिलीज किया गया है। एक्टर की आवाज भर सुनकर फैंस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। ऑडियो में एक कैदी की बात होती और फिर प्रभास (Prabhas)  की दमदार आवाज हैरान कर देती है। फिल्म की पहली झलक का इंतजार बढ़ गया है।

प्रभास की दमदार आवाज का जादू संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Reddy Vanga) ने कबीर सिंह (Kabir Singh) और एनिमल (Animal) जैसी सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट की हैं, इस बार प्रभास (Prabhas)  के साथ एक साउंड स्टोरी लेकर आए हैं। एक मिनट के ऑडियो टीज़र में जेलर और उसका असिस्टेंट एक एक्स-कॉप से पूछताछ करते सुनाई देते हैं। इसी दौरान प्रभास (Prabhas)  की भारी और दमदार आवाज़ सुनाई देती है,कि सर बचपन से मेरी एक बुरी आदत रही है। यही लाइन पूरे टीजर की सबसे खास चीज बन जाती है।

यूजर्स रिएक्शन यह टीजर हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम समेत पांच भाषाओं में रिलीज हुआ है, और सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त रिएक्शन मिल रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा, वाह, ये आवाज सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। एक अन्य यूजर ने लिखा, क्या आपने म्यूज़िक पर ध्यान दिया? पुलिस परेड जैसा एंथम लग रहा है, वांगा सच में ऑडियंस की नब्ज़ जानते हैं। वहीं एक फैन ने मजाक में लिखा, 2000 करोड़ की फिल्म लोडिंग है… अब इंतज़ार नहीं हो रहा। एक और यूजर ने लिखा, तूफान आ रहा है।

फिल्म की डिटेल संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Reddy Vanga) की इस फिल्म में प्रभास के साथ पहले दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को कास्ट करने पर विचार किया गया था। लेकिन एक्टर-डायरेक्टर के बीच आपसी समझौते नहीं हुए। अब तृप्ति इस फिल्म की लीड हीरोइन हैं। फिल्म में प्रकाश राज और विवेक ओबेरॉय अहम किरदार में हैं।

