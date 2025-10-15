  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Video: ‘प्रशांत किशोर ने मुझसे 50 लाख रुपये खर्च करवाए, लेकिन टिकट किसी और को दिया…’ संभावित प्रत्याशी ने जलाए हज़ारों जन सुराज लाभ कार्ड व झंडे

Video: ‘प्रशांत किशोर ने मुझसे 50 लाख रुपये खर्च करवाए, लेकिन टिकट किसी और को दिया…’ संभावित प्रत्याशी ने जलाए हज़ारों जन सुराज लाभ कार्ड व झंडे

Jan Suraaj Candidate List: टिकट नहीं मिलने से नाराज़ एक संभावित प्रत्याशी ने जलाए हज़ारों जनसुराज लाभ कार्ड और झंडे आग के हवाले कर दिये। इसके साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। जनसुराज के संभावित प्रत्याशी ने यह भी दावा किया कि उनसे टिकट का वादा कर लगभग 50 लाख रुपये खर्च करवाए, लेकिन टिकट किसी और को दिया गया। उन्होंने 24 हज़ार कार्ड और टोपी अपने पैसे से छपवाई थी।

By Abhimanyu 
Updated Date

Jan Suraaj Candidate List: टिकट नहीं मिलने से नाराज़ एक संभावित प्रत्याशी ने जलाए हज़ारों जनसुराज लाभ कार्ड और झंडे आग के हवाले कर दिये। इसके साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। जनसुराज के संभावित प्रत्याशी ने यह भी दावा किया कि उनसे टिकट का वादा कर लगभग 50 लाख रुपये खर्च करवाए, लेकिन टिकट किसी और को दिया गया। उन्होंने 24 हज़ार कार्ड और टोपी अपने पैसे से छपवाई थी।

पढ़ें :- Jan Suraaj candidates 2nd List: प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के उम्मीदवारों दूसरी लिस्ट जारी, देखें- किसको कहां से दिया टिकट

जानकारी के अनुसार, सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी धीरज जायसवाल ने जनसुरज पार्टी से टिकट न मिलने पर मंगलवार को पार्टी के परिवार लाभ कार्ड और अन्य सामग्री को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही जायसवाल ने जनसुरज पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने रीगा इमली बाजार स्थित अपने आवास पर प्रचार सामग्री को आग के हवाले करते हुए कहा कि एक साल तक 50 लाख रुपए की उनके खून पसीने की कमाई को प्रशांत किशोर ने लुटवाया है। जनसुराज की चीजों को वो जला रहे हैं। जनसुराज और इस बहरूपिये की सरकार को नहीं रखना है।

धीरज जायसवाल जिस समय जनसुराज के लाभ कार्ड और झंडे आग के हवाले कर रहे थे, उस समय उनके जहां दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जनसुराज ने सोमवार को उम्मीदवारों दूसरी लिस्ट जारी की थी। जिसमें रीगा (सीतामढ़ी) समेत 65 की उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गयी। पार्टी ने रीगा से कृष्ण मोहन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bihar Election 2025 : ओपी राजभर ने BJP को दी खुली चुनौती, 47 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, देखें लिस्ट

Bihar Election 2025 : ओपी राजभर ने BJP को दी खुली चुनौती,...

लंबे इंतज़ार के बाद कजरी को मिली पक्की सड़क, विधायक ऋषि त्रिपाठी ने किया लोकार्पण

लंबे इंतज़ार के बाद कजरी को मिली पक्की सड़क, विधायक ऋषि त्रिपाठी...

केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का भारत में हुआ निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दी वयक्त की शोक संवेदना

केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का भारत में हुआ निधन, प्रधानमंत्री...

Bihar BJP List: भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम का एलान, मै​थिली ठाकुर को अलीनगर से बनाया प्रत्याशी

Bihar BJP List: भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम...

कुशवाहा और अमित शाह के बीच हुई नई डील, RLM ने महुआ सीट पर दावा छोड़ा!

कुशवाहा और अमित शाह के बीच हुई नई डील, RLM ने महुआ...

Moradabad News: नजूल की करोड़ों की जमीन पर कब्जे का खेल, सीएम पोर्टल पर हुई शिकायत, डीएम ने MDA को लिखा पत्र

Moradabad News: नजूल की करोड़ों की जमीन पर कब्जे का खेल, सीएम...