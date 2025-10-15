Video: ‘प्रशांत किशोर ने मुझसे 50 लाख रुपये खर्च करवाए, लेकिन टिकट किसी और को दिया…’ संभावित प्रत्याशी ने जलाए हज़ारों जन सुराज लाभ कार्ड व झंडे

Jan Suraaj Candidate List: टिकट नहीं मिलने से नाराज़ एक संभावित प्रत्याशी ने जलाए हज़ारों जनसुराज लाभ कार्ड और झंडे आग के हवाले कर दिये। इसके साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। जनसुराज के संभावित प्रत्याशी ने यह भी दावा किया कि उनसे टिकट का वादा कर लगभग 50 लाख रुपये खर्च करवाए, लेकिन टिकट किसी और को दिया गया। उन्होंने 24 हज़ार कार्ड और टोपी अपने पैसे से छपवाई थी।

जानकारी के अनुसार, सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी धीरज जायसवाल ने जनसुरज पार्टी से टिकट न मिलने पर मंगलवार को पार्टी के परिवार लाभ कार्ड और अन्य सामग्री को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही जायसवाल ने जनसुरज पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने रीगा इमली बाजार स्थित अपने आवास पर प्रचार सामग्री को आग के हवाले करते हुए कहा कि एक साल तक 50 लाख रुपए की उनके खून पसीने की कमाई को प्रशांत किशोर ने लुटवाया है। जनसुराज की चीजों को वो जला रहे हैं। जनसुराज और इस बहरूपिये की सरकार को नहीं रखना है।

धीरज जायसवाल जिस समय जनसुराज के लाभ कार्ड और झंडे आग के हवाले कर रहे थे, उस समय उनके जहां दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जनसुराज ने सोमवार को उम्मीदवारों दूसरी लिस्ट जारी की थी। जिसमें रीगा (सीतामढ़ी) समेत 65 की उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गयी। पार्टी ने रीगा से कृष्ण मोहन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।