  3. अखिलेश के भाई प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा को तलाक देने का किया फैसला! बोले- उसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए

Prateek Yadav and Aparna Yadav divorce: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई और मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव को तलाक देने जा रहे हैं। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर अपर्णा की तस्वीर शेयर कर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूँ। उसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए।

By Abhimanyu 
Updated Date

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वाइस-चेयरपर्सन अपर्णा यादव की फोटो शेयर करते हुए प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा, “मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूँ। उसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए। वह बस मशहूर और असरदार बनना चाहती है। अभी, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी, और मैं बदकिस्मत था कि उससे शादी कर ली।”

बता दें कि प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं, औरअखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। अपर्णा बिष्ट यादव और प्रतीक यादव की शादी 4 नवंबर, 2011 को हुई थी। दोनों की दो बेटियां हैं। अपर्णा ने साल 2022 में समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। जिसके बाद संकेत मिले थे की मुलायम परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। फिलहाल, प्रतीक के सोशल मीडिया पोस्ट पर अपर्णा की प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है।

