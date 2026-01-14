Prayagraj Accident : तालाब में डूबने से एक युवक समेत चार बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

  1. हिन्दी समाचार
यूपी के प्रयागराज जिले (Prayagraj District) में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। पुरामुफ्ती थाना इलाके (Puramufti Police Station Area) के केशवपुर कुसुआ गांव (Keshavpur Kusua Village) में एक तालाब में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई। घटना बुधवार को हुई, जब गांव के ही रहने वाले एक युवक के साथ तीन बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे।

By संतोष सिंह 
प्रयागराज। यूपी के प्रयागराज जिले (Prayagraj District) में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। पुरामुफ्ती थाना इलाके (Puramufti Police Station Area) के केशवपुर कुसुआ गांव (Keshavpur Kusua Village) में एक तालाब में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई। घटना बुधवार को हुई, जब गांव के ही रहने वाले एक युवक के साथ तीन बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे। बच्चों की उम्र 10 से 11 वर्ष बताई जा रही है। बुधवार को प्रयागराज के पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र (Puramufti Police Station Area) के सल्लाहपुर इलाके के कुसुआ गांव में एक दुखद घटना सामने आई। एक तालाब में डूबने से एक युवक समेत चार बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक गांव का ही निवासी था, और उसके साथ तीन अन्य बच्चे भी थे।

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। बच्चों के कपड़े और चप्पल तालाब के पास ही पड़े मिले, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे खेलते-खेलते अचानक तालाब में चले गए और किसी को कुछ पता नहीं चला। यह घटना घटित हुई। तालाब में चार बच्चों की डूबने से मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। पुलिस चौकी सल्लाहपुर पर भारी भीड़ जमा हो गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। परिजन बच्चों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जिन बच्चों डूबने से मौत हुई है उनमें प्रतीक सोनकर (12) पुत्र प्रदीप सोनकर, प्रिंस सोनकर (10) पुत्र प्रदीप सोनकर, करण सोनकर (19) पुत्र राजेश सोनकर और प्रियांशु सोनकर (11) पुत्र स्व. संदीप सोनकर हैं।

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

इस गंभीर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। वहीं, मृतकों के परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है, जिसके बाद पुलिस इस दिशा में भी जांच आगे बढ़ा रही है। पुरामुफ्ती इलाके के सल्लाहपुर में तालाब में चार बच्चों के डूबने के बाद खोजी कुत्ते की  मदद से पुलिस ने की छानबीन। पुरामुफ्ती इलाके के सल्लाहपुर में तालाब में चार बच्चों के डूबने के बाद जुटी भीड़।

