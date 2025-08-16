सोनौली के श्रीराम जानकी मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारी पूरी: मध्यरात्रि में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, भंडारे का आयोजन

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली के श्रीराम जानकी मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंदिर को फूलों की मालाओं, रंग-बिरंगी झालर लाइटों और गुब्बारों से आकर्षक रूप से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की भी विशेष व्यवस्था की गई है।

मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन का आयोजन होगा।

मंदिर के महंत बाबा शिवनारायण दास ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की।

कार्यक्रम में मंदिर के प्रधान पुजारी निरंकार नाथ दूबे, भाजपा नेता प्रेम जायसवाल, पवन गिरी और महंत शंभूनाथ सहित मंदिर समिति के सदस्य व बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।