President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित हुईं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरिनाम का दौरा कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सोमवार को सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान 'ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार'('Grand Order of the Chain of the Yellow Star') से नवाजा गया।