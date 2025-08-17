  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. प्रियांक खरगे ने आंबेडकर के बयान का हवाला देकर, बोले-जिन्ना से पहले सावरकर ने हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में रखा था द्वि-राष्ट्र का विचार

प्रियांक खरगे ने आंबेडकर के बयान का हवाला देकर, बोले-जिन्ना से पहले सावरकर ने हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में रखा था द्वि-राष्ट्र का विचार

कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे (Karnataka Minister Priyank Kharge) ने दावा किया है कि द्वि-राष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा मोहम्मद अली जिन्ना (Mohammad Ali Jinnah) और मुस्लिम लीग (Muslim League) से पहले विनायक दामोदर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) के तरफ से दी गई थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे (Karnataka Minister Priyank Kharge) ने दावा किया है कि द्वि-राष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा मोहम्मद अली जिन्ना (Mohammad Ali Jinnah) और मुस्लिम लीग (Muslim League) से पहले विनायक दामोदर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) के तरफ से दी गई थी। एक्स पर साझा एक पोस्ट में, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि ‘द्वि-राष्ट्र का विचार (Idea of Two-Nation) सबसे पहले वीर सावरकर ने रखा था और उनके टुकड़े-टुकड़े गिरोह ने इसका समर्थन किया था।

पढ़ें :- जिन्ना के 1500 करोड़ के बंगले को लेकर विदेश मंत्रालय लेने जा रहा बड़ा फैसला, इस काम में होगा इस्तेमाल

प्रियांक खरगे (Priyank Kharge) ने सावरकर के लेखों और भाषणों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में बताया ‘एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व (1922 में लिखी गई) में, सावरकर हिंदुत्व को धर्म से नहीं, बल्कि मातृभूमि से परिभाषित करते हैं, भारत को ‘पितृभूमि और पवित्रभूमि’ दोनों के रूप में परिभाषित करते हैं। खरगे ने बताया कि ‘1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन (19th session of Hindu Mahasabha) के दौरान, सावरकर ने कहा था, भारत में दो विरोधी राष्ट्र एक साथ रह रहे हैं। आज के भारत को एकात्मक और समरूप राष्ट्र नहीं माना जा सकता। बल्कि भारत में मुख्य तौर पर दो देश हैं: जिनमें हिंदू और मुसलमान हैं।

खरगे ने कहा कि 1943 में सावरकर के तरफ से नागपुर में की गई टिप्पणी का हवाला दिया: ‘मुझे जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत (Idea of Two-Nation) से कोई आपत्ति नहीं है। हम हिंदू, अपने आप में एक राष्ट्र हैं, और यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं।’

पढ़ें :- Video : पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब का भड़काऊ बयान, बोले- एहसान मानिए हमने जिन्ना को ठुकराया, 'लाहौर नहीं, लखनऊ तक होता पाकिस्तान बॉर्डर'
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पाकिस्तान में आतंकियों का आतंक, पिकनिक मनाने गए दोस्तो पर किया हमला, सात की मौत

पाकिस्तान में आतंकियों का आतंक, पिकनिक मनाने गए दोस्तो पर किया हमला,...

मौलवी ने ना​बालिग छात्रा को पीटा, गुस्से में छात्रा ने मौलवी के बेटे की हत्या

मौलवी ने ना​बालिग छात्रा को पीटा, गुस्से में छात्रा ने मौलवी के...

EC चुनाव लड़वाना छोड़ खुद लड़ ले चुनाव, न बोले BJP की भाषा : कन्हैया कुमार

EC चुनाव लड़वाना छोड़ खुद लड़ ले चुनाव, न बोले BJP की...

Voter Adhikari Yatra : राहुल बोले-EC ने जादू से महाराष्ट्र में पैदा किए 1 करोड़ वोटर, चुनाव आयोग, RSS-BJP संविधान मिटाने की कर रहे हैं कोशिश

Voter Adhikari Yatra : राहुल बोले-EC ने जादू से महाराष्ट्र में पैदा...

एआई आपको कर रहा गुमराह, अमेरिकी सांसदों ने उठाया मुद्दा

एआई आपको कर रहा गुमराह, अमेरिकी सांसदों ने उठाया मुद्दा

प्रियांक खरगे ने आंबेडकर के बयान का हवाला देकर, बोले-जिन्ना से पहले सावरकर ने हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में रखा था द्वि-राष्ट्र का विचार

प्रियांक खरगे ने आंबेडकर के बयान का हवाला देकर, बोले-जिन्ना से पहले...