Mahesh Babu film: प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की SSMB29 को मिला नाम! इस महीने में आयेगा Teaser

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा फिल्‍म SSMB29 लगातार सुर्ख‍ियों में है।इस फिल्म को एसएस राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्‍म के करोड़ों रुपए के महंगे सेट से लेकर स्‍टारकास्‍ट और कहानी तक, हर एक बात को लेकर फैंस की एक्‍साइटमेंट आसमान छू रहा है। ठीक दो महीने पहले 9 अगस्‍त को महेश बाबू के जन्‍मदिन पर इस फिल्‍म का फर्स्‍ट लुक पोस्‍टर रिलीज किया गया था, लेकिन फिल्‍म के टाइटल को लेकर मेकर्स ने चुप्‍पी साध रखी है।

वहीं एक न्यूज़ के मुताबिक महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्‍वीराज सुकुमारन इस फिल्‍म को उसका नाम मिल गया है। ‘बाहुबली’, ‘बाहुबली 2’ और RRR के बाद जाहिर तौर पर राजामौली की इस नई फिल्‍म से हर किसी को बहुत उम्‍मीदें हैं। बता दें की कुछ महीने पहले से की तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें करोड़ों के खर्च से बनारस शहर का सेट बनाए जाने की रिपोर्ट आई। अब खबर है कि मेकर्स ने इस फिल्‍म को ‘वाराणसी’ नाम देने का फैसला किया है। हालांकि, अभी तक इसका आध‍िकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

नवंबर में रिलीज होगा ‘वाराणसी’ का टीजर

महेश बाबू के जन्‍मदिन पर फिल्‍म का पोस्‍टर शेयर करते हुए राजामौली ने सुपरस्‍टार को बधाई दी। तब उन्‍होंने हैशहैग #Globetrotter का इस्‍तेमाल किया था। ऐसे कयास लग रहे थे कि हो ना हो यही इस फिल्‍म का नाम है। लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस फिल्‍म का नाम ‘वाराणसी’ रखा गया है। यही नहीं, बताया जाता है कि SSMB29 का टीजर भी तैयार हो चुका है। कुछ VFX के काम बाकी है, जिसके बाद इसे जल्‍द ही रिलीज किया।

पौराणिक कथा, धमाकेदार एक्शन और भव्‍यता से भरी फिल्‍म

रिपोर्ट में सूत्रों ने बताया है कि अगले महीने नवंबर 2025 में फिल्‍म का टीजर या फिर शॉर्ट ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। वहीं फिल्‍म की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं, चौंका देने वाले ग्रैंड सीन्‍स और धमाकेदार एक्शन से लबरेज है। राजामौली वैसे भी पर्दे पर अपनी भव्‍यता के लिए जाने जाते हैं।