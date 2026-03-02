सुपरस्टार महेश बाबू ने अपनी को-स्टार प्रियंका चोपड़ा के बारे में दिया बड़ा बयान, कहा- अभी टॉप फॉर्म में है

  1. हिन्दी समाचार
सुपरस्टार अभिनेता महेश बाबू ने अपनी फिल्म वाराणसी को-स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास की तारीफ़ की। उन्होने प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द ब्लफ़ में उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ की है। अ​भिनेता ने अपने एक्स हैंडल प्रियंका के लिए एक स्पेशल नोट लिखा, जिसमें कहा गया कि एक्ट्रेस अभी भी अपने टॉप फ़ॉर्म में हैं।

नई दिल्ली। सुपरस्टार अभिनेता महेश बाबू ने अपनी फिल्म वाराणसी को-स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास की तारीफ़ की। उन्होने प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द ब्लफ़ में उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ की है। अ​भिनेता ने अपने एक्स हैंडल प्रियंका के लिए एक स्पेशल नोट लिखा, जिसमें कहा गया कि एक्ट्रेस अभी भी अपने टॉप फ़ॉर्म में हैं। उन्होंने लिखा कि द ब्लफ एक ज़बरदस्त फ़िल्म है, जिसमें ज़बरदस्त एक्शन और इमोशंस हैं। इस समय वह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही हैं और सभी उम्मीदों पर खरी उतर रही हैं।

इससे पहले फ़िल्ममेकर एसएस राजामौली ने भी फिल्म द ब्लफ़ का ट्रेलर देखने के बाद एक्टर की तारीफ़ की थी। इंस्टाग्राम स्टोरी पर राजामौली ने लिखा कि प्रियंका को कोई रोक नहीं सकता और वह हमेशा सरप्राइज़ देती हैं। उनका क्या ज़बरदस्त प्रेज़ेंस और ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस है। खास बात यह है कि प्रियंका चोपड़ा राजामौली की आने वाली फ़िल्म वाराणसी से इंडियन सिनेमा में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसमें महेश बाबू लीड रोल में हैं। पिछले साल एसएस राजामौली ने फ़िल्म का टाइटल अनाउंस किया था और महेश बाबू के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, जो हैदराबाद में एक ग्रैंड ग्लोबट्रॉटर इवेंट में हाथों में त्रिशूल पकड़े हुए बैल की सवारी करते हुए दिखे थे। एक्टर फ़िल्म में रुद्र का रोल निभाने वाले हैं। प्रियंका फ़िल्म में मंदाकिनी का रोल करेंगी। पृथ्वीराज सुकुमारन भी वाराणसी का हिस्सा हैं। फ़िल्म के 2027 में रिलीज़ होने की उम्मीद है। द ब्लफ़ की बात करें तो, फ़िल्म केमैन आइलैंड्स में सेट है। फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन है, जिसमें प्रियंका कार्ल अर्बन के साथ तलवार और बंदूक वाले ज़बरदस्त सीन करती नज़र आएंगी। फ्रैंक ई फ्लावर्स के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भाई-बहन एंथनी रूसो, जो रूसो और एंजेला रूसो-ओट्सटॉट हैं, जो प्रोडक्शन बैनर AGBO के तहत काम कर रहे हैं। फिल्म द ब्लफ़ 25 फरवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई थी।

