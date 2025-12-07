Pro Wrestling League 2026 : नोएडा बनेगा रेसलिंग का अखाड़ा, इस तारीख से शुरू होगा ताकत और जोश का अनोखा खेल प्रो रेसलिंग लीग

  1. हिन्दी समाचार
प्रो रेसलिंग लीग (PWL) आधिकारिक तौर पर वापस आ गई है और लीग 15 जनवरी 2026 को शुरू होगी।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Pro Wrestling League 2026 : प्रो रेसलिंग लीग (PWL) आधिकारिक तौर पर वापस आ गई है और लीग 15 जनवरी 2026 को शुरू होगी। ताकत ,जोश और बुद्धि का अनोखा खेल आयोजन प्रो रेसलिंग लीग का खास आयोजन दर्शकों को देखने को मिलेगा। इसका ग्रैंड फिनाले 1 फरवरी 2026 को मशहूर Noida Indoor Stadium में होगा, जो लीग के पूरे समय के लिए पहले ही पूरी तरह से बुक हो चुका है।

इस सीजन को लेकर रेसलिंग के दीवों में जबरदस्त क्रेज है।  बड़े कॉर्पोरेट घराने, बिजनेस परिवार और स्पोर्ट्स इन्वेस्टर अब टीमों को खरीदने के लिए जोरदार मुकाबला कर रहे हैं, और अगर यही रफ़्तार जारी रही, तो सभी फ्रेंचाइज 30 दिनों के अंदर बिक जाएंगी – यह एक ऐसा माइलस्टोन है जो इंडिया में बहुत कम लीग्स ने कभी हासिल किया है।

आगामी खिलाड़ी नीलामी के लिए 300 से अधिक पेशेवर पहलवानों ने पंजीकरण कराया है, जो 20 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं – जिनमें ओलंपिक पदक विजेता, विश्व चैम्पियनशिप के फाइनलिस्ट और भारतीय पुरुष और महिला पहलवानों की एक शक्तिशाली लाइनअप शामिल है। अप्लाई करने वाले एथलीटों की डायवर्सिटी और कैलिबर इस बात का पक्का इशारा है कि ग्लोबल रेसलिंग कम्युनिटी पीडब्ल्यूएल (Global Wrestling Community PWL) को दुनिया के सबसे सीरियस और हाई-वैल्यू प्लेटफॉर्म में से एक मानती है।

, पीडब्ल्यूएल साल के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक बनने के लिए तैयार है – स्केल और व्यूअरशिप दोनों में।

