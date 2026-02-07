Besan Toast :  बेसन टोस्ट खाने में स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर, झटपट बनकर हो जाएगा तैयार

Besan Toast : सुबह के समय बच्चों के नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर बेसन टोस्ट (Besan Toast) बनाकर दे सकते हैं। स्वस्थ रहने का तरीका हमेशा खान-पान से ही जुड़ा होता है। बेहतर खाना। कैलोरी पर नज़र रखना। यह सुनिश्चित करना कि खाने में पर्याप्त प्रोटीन हो। सिद्धांत में तो यह आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इतना आसान नहीं होता। ऐसे में आप बच्चों को प्रोटीन से भरपूर बेसन टोस्ट (Besan Toast) बनाकर दे सकते हैं। यहां जानिए बेसन और ब्रेड से बनने वाली बेसन टोस्ट की आसान सी रेसिपी। इसे आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। यह टेस्टी भी है और हेल्दी भी।

सामान्य पोषण मूल्य (प्रति 2 स्लाइस)

कैलोरी: लगभग 220–350 किलो कैलोरी

प्रोटीन: लगभग 12–20 ग्राम

फाइबर: लगभग 2.7 ग्राम

विधि

पहला स्टेप है कि आपको बेसन का घोल तैयार करना है। घोल बनाने के लिए कटोरी में बेसन और जरूरत के अनुसार पानी डालें।

इसमें सब्जियां और मसाले डाल लें। हरा धनिया, नमक और अजवाइन भी डालें और मिला लें।

अब तवा गर्म करने के लिए चढ़ाएं। तवा गर्म हो जाए तो इसपर तेल या घी डाल दें. कोई नॉन स्टिक बर्तन हो तो और अच्छा है।

तवा गर्म हो जाने के बाद बेसन के घोल में ब्रेड के स्लाइस को डिप करें और उसकी हर तरफ बेसन का घोल जब लग जाए तो इसे उठाकर तवे पर रख दें।

धीमी आंच पर इस ब्रेड को दोनों तरफ से अच्छे से सेंक लें।

जब ब्रेड सुनहरे या हल्के लाल रंग की हो जाए तो समझ जाएं कि आपका बेसन टोस्ट तैयार है।

इसके किनारों को भी आप हल्का-हल्का सेंक सकते हैं जिससे ब्रेड किनारों से कुरकुरी हो जाए।

जब ब्रेड अच्छे से पक जाए तो उसे प्लेट में सर्व करें। बीच में से काट देने पर यह और अच्छी नजर आती है। इसे लाल चटनी के बजाय घर पर बनी हरी चटनी के साथ सर्व करें और बच्चों को खिलाएं। बच्चे बेहद स्वाद लेकर खाएंगे।