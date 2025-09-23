PM जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ इटली में विरोध प्रदर्शन, कई शहरों में भड़की हिंसा

Italy Protests: इटली में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आ रहीं हैं। प्रदर्शनकारियों ने मिलान शहर और पोर्ट टाउन नेपल्स सिटी में तोड़फोड़ और आगजनी की है। इस दौरान पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प भी हुई। दरअसल, इटली की ओर से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता न दिये जाने पर पीएम जार्जिया मेलोनी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

फ्रांस ने मंगलवार को औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूनाइटेड नेशंस की मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस की बैठक में इसका ऐलान किया। फ्रांस से पहले ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी है। इजरायल और अमेरिका के साथ-साथ इटली ने अब तक ऐसा नहीं किया है। ऐसे में इटली में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी गाजा के समर्थन में फौरन सीजफायर की मांग कर रहे हैं। मिलान शहर में काले कपड़ों में सड़क पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सेंट्रल ट्रेन स्टेशन में हाथों में लाठियां लेकर घुस गए। इस दौरान पुलिस जब उन्हें रोकने पहुंची तो इन प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शनकारियों ने स्मोक बम, बोतलें और पत्थर फेंके।

प्रदर्शनकारियों ने मिलान के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन में कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की। साथ ही सरकारी इमारतों और सरकारी सामान को नुकसान पहुंचाया है। हिंसक प्रदर्शन के चलते देश में कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गयी हैं और पोर्ट बंद कर दिए गए हैं। हिंसक विरोध प्रदर्शन में 60 से ज्यादा पुलिसवाले घायल हुए है। रोम और मिलान शहर में 10 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है।