PUBG Upadte: बैटलग्राउंड कंसोल सर्विस अपडेट 38.2 इस दिन होगा जारी, PS5 व Xbox Series X|S में बदलाव का देगा संकेत

PUBG Update: अगस्त 2025 में पहले ही घोषणा की जा चुकी है, PUBG: बैटलग्राउंड्स अपने अगले सर्विस अपडेट 38.2 के साथ PS4 और Xbox One कंसोल के लिए सपोर्ट बंद कर देगा, जो अगले हफ़्ते जारी किया जाएगा। इसके साथ ही, यह PS5 और Xbox Series X|S जैसी नई कंसोल जेनेरेशन के लिए भी बदलाव का संकेत देगा। बदलाव की जानकारी और इसके तहत दिए जाने वाले स्पेशल रिवार्ड की घोषणा अब कर दी गई है।

PUBG: बैटलग्राउंड कंसोल सर्विस अपडेट 38.2 को 13 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा। उसके बाद, Xbox Series S 1080p/1440p रिज़ॉल्यूशन + 60fps/30fps फ़्रेम, Xbox Series X 2160p रिज़ॉल्यूशन + 60fps फ़्रेम, PlayStation 5 144p रिज़ॉल्यूशन + 60fps फ़्रेम और PlayStation 5 Pro 2160p रिज़ॉल्यूशन + 60fps फ़्रेम सपोर्ट करेगा। रोल-आउट समय सीमा 13 नवंबर 2025 को 01:00 ~ 12:00 UTC (परिवर्तन के अधीन हो सकती है) के बीच बताई गई है, और प्री-लोड प्रारंभ समय 12 नवंबर 2025 को 02:00 UTC बताया गया है।

रिवॉर्ड्स की बात करें तो, Xbox One और PS4 कंसोल पर PUBG: बैटलग्राउंड्स प्लेयर्स, जो 13 नवंबर 2025 को लाइव होने वाले सर्विस अपडेट से पहले अपना अकाउंट बनाते हैं, उन्हें PUBG आइकॉन पैराशूट, डेसोलट मिलिट्री बेस (नेमप्लेट) और PUBG ग्रैफिटी (एम्बलम) मिलेंगे। ये रिवॉर्ड्स अपने आप यूज़र्स की इन्वेंट्री में जुड़ जाएँगे। PlayStation Plus और Xbox गेम पास सदस्यों के लिए स्पेशल बंडल्स के साथ-साथ बैटलग्राउंड्स प्लस पर भविष्य में मिलने वाली छूट भी उपलब्ध है।

इसके अलावा, अपडेट 38.2 के बाद, कंसोल-एक्सक्लूसिव इवेंट्स की भी योजना बनाई गई है, और ये सभी खिलाड़ियों (नए, वापसी करने वाले और मौजूदा) के लिए खुले रहेंगे। इसके अलावा, खिलाड़ी किसी नए या वापसी करने वाले खिलाड़ी को गेम में वापस आमंत्रित करके 500 G-coin भी जीत सकते हैं।