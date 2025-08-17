  1. हिन्दी समाचार
  3. लोकसभा में सोमवार को पेश होगा जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025,कुछ अपराधों को अपराधमुक्त करने जा रही है सरकार

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) सोमवार को लोकसभा में जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025 (Public Trust Amendment Bill 2025) पेश करेंगे। यह विधेयक जीवन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए कुछ छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करेगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) सोमवार को लोकसभा में जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025 (Public Trust Amendment Bill 2025) पेश करेंगे। यह विधेयक जीवन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए कुछ छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करेगा। लोकसभा की वेबसाइट (Lok Sabha Website) पर प्रकाशित लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, ‘मंत्री जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य जीवन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए, विश्वास-आधारित शासन को और बेहतर बनाने के लिए अपराधों को अपराधमुक्त बनाने के लिए कुछ अधिनियमों में संशोधन करना है’।

इस विधेयक के माध्यम से 350 से अधिक प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। एक अधिकारी के अनुसार, इस कदम से देश में अधिक व्यवसाय और नागरिक-केंद्रित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। यह विधेयक देश के व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है। इससे पहले 2023 में, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया गया था।

