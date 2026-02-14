नौतनवा में पुलवामा शहीदों को नमन, अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने दी श्रद्धांजलि

  1. हिन्दी समाचार
By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों की 7वीं बरसी पर नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने नगर के शहीद प्रदीप थापा के शहीद स्मारक पहुँचकर उनकी प्रतिमा पर नम आँखों से श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

श्रद्धांजलि देते हुए अध्यक्ष त्रिपाठी ने कहा कि “14 फरवरी भारत के लिए अत्यंत दुखद दिवस रहा है। पुलवामा हमले में हमारे अमर जवानों का बलिदान भारतीय शौर्य, पराक्रम और आतंकवाद के खात्मे के प्रति अटल संकल्प का प्रतीक है। राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। इस काले दिन को याद कर आज भी हर भारतीय की आंखें नम हो जाती हैं।”

कार्यक्रम में धर्मात्मा जायसवाल, अनिल मद्धेशिया, सुरेंद्र बहादुर जायसवाल, अशोक रौनियार, राहुल दूबे, दुर्गेश कुमार, राकेश जायसवाल, लल्लू जायसवाल, अभय कुमार, राशिद कुरैशी, प्रमोद पाठक सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट 

