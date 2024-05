Malaysia Masters 2024 : पीवी सिंधु को मलेशिया मास्टर्स फाइनल में चीन की वांग झीयी के खिलाफ करना पड़ा हार का सामना

कुआलालंपुर । मलेशिया मास्टर्स 2024 (Malaysia Masters 2024) के रविवार को कुआलालंपुर में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय शटलर और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु (PV Sindhu) चीन की वांग झी यी (Wang Zhi Yi) से 21-16, 5-21, 16-21 से हार गईं। यह मैच 79 मिनट तक चला।

#MalaysiaMastersSuper500 #MalaysiaMasters2024

PV Sindhu back on a World Tour podium after a year 🏸

Credit to Wang Zhi Yi for a stunning comeback, but Sindhu can take positives from Kuala Lumpur. A proper physical test for her this week 🥈https://t.co/hnRj7zK67I pic.twitter.com/X7tG95MHRW

— Vinayakk (@vinayakkm) May 26, 2024