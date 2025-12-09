Radish in winter : मूली में छिपा है हाइड्रेटेड और डिटॉक्स , ठंड में पॉवर का जादुई बूस्टर है

मूली को सर्दियों की सबसे फायदेमंद सब्जियों में गिना जाता है। साग,सलाद और पराठों में यूज हाने वाली मूली के अनगिनत फायदे है। मूली विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) बढ़ाती है, पाचन सुधारती है, शरीर को गर्म रखती है। मूली शरीर को हाइड्रेट और डिटॉक्स भी करती है। मूली फैट कटर का भी काम करती है।

डिटॉक्सिफिकेशन

मूली लिवर और किडनी दोनों की सफाई करने में कारगर है। ये शरीर में जमा हानिकारक विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। खून को शुद्ध करने साथ डिटॉक्सिफिकेशन के कारण त्वचा में भी निखार लाती है। इससे शरीर हल्का महसूस करता है।

तासीर

मूली को इसे सेहत के लिए वरदान माना जाता है। हालांकि, रात को इसका सेवन करने से थोड़ा बचना चाहिए। क्योंकि मूली गर्म और ठंडी दोनों तासीर की होती है। जिन लोगों को सर्दी-जुकाम है उन्हें रात को मूली का सेवन करने से बचना चाहिए।