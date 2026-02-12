राहुल गांधी ने मीडिया को दी नसीहत, बोले- BJP के दिए एक शब्द पर हर दिन पूरा शो नहीं चला सकते, देश का कर रहे हैं नुकसान, अपने आपको पहचानें

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने खिलाफ लाए गए प्रिविलेज मोशन (Privilege Motion) के बारे में गुरुवार को मी​डिया के तरफ से पूछे गए सवालों पर पत्रकारों से ही उलटा सवाल दाग दिया। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पत्रकारों से कहा कि आप इस देश का नुकसान कर रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे (BJP MP Nishikant Dubey) ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ एक स्वतंत्र प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस दिया है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की सदन की सदस्यता रद्द करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की है। इस सवाल के जवाब में कि क्या सरकार आपके खिलाफ नोटिस लाने की योजना बना रही है?

You're not totally employed by the BJP. At least try to do a bit of objective reporting; it gets really shameful – it's too much. You're responsible people. You're media people; you have a responsibility to be objective. You can't just take a word they (BJP) give you every day… pic.twitter.com/P3t58yo8dG — Congress (@INCIndia) February 12, 2026

इस पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पत्रकारों से कहा कि आप पूरी तरह से BJP के लिए काम नहीं करते हैं। कम से कम थोड़ा ऑब्जेक्टिव काम करने की कोशिश करें। यह सच में शर्मनाक हो जाता है, यह बहुत ज्यादा है। आप जिम्मेदार लोग हैं। आप मीडिया के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऑब्जेक्टिव रहें। आप हर दिन उनके दिए गए एक शब्द को लेकर अपना पूरा शो नहीं चला सकते। आप इस देश का नुकसान कर रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी संसद में जारी राजनीतिक बहस के बीच आई, जिसमें विपक्ष और ट्रेजरी बेंच के बीच हाल के विवादों पर तीखी बहस हुई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Union Minister Kiren Rijiju) ने बुधवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के आरोप में प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा।

संसद परिसर में पीटीआई (PTI) से बात करते हुए दुबे ने कहा कि उन्होंने अपने नोटिस में कहा है कि कैसे नेता प्रतिपक्ष विदेश जाते हैं। वह विदेश में भारत विरोधी तत्वों के साथ सांठगांठ करते हैं। प्रिविलेज मोशन का नोटिस स्वतंत्र होता है, जिसे सदन की मंज़ूरी के लिए पेश किया जाता है। इसे किसी फैसले या राय को दर्शाने के लिए तैयार किया जाता है। दुबे ने कहा कि कोई विशेषाधिकार हनन नोटिस नहीं दिया है। मैंने एक प्रिविलेज मोशन लाने के लिए नोटिस दिया है।

उन्होंने कहा कि मैं उनकी तरह नियम-कानून की हत्या करने वाला नहीं हूं। मैंने एक विशिष्ट प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि कैसे ये (राहुल) सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, अमेरिका जाते हैं और किस तरह भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए रहते हैं।