महाराष्ट्र में MPSC पेपर लीक के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन के समर्थन में राहुल गांधी, बोले- अपने सफल भविष्य के लिए छात्रों की हर मांग जायज़

Maharashtra MPSC Paper Leak : जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ और शिक्षा सुधार की मांगों को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को एक सफल आंदोलन माना गया। जिसने अब युवाओं के बीच शिक्षा सुधार की मांगों एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब छात्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अलग-अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ़ विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने छात्रों की मांग को जायज बताया है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को छात्रों महाराष्ट्र में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को जायज बताया। इसके साथ ही राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियां, शिक्षा की असहनीय लागत, हॉस्टल में अमानवीय हालात, ज़हर जैसा खाना, DBT में धोखाधड़ी और अब MPSC जैसी संवैधानिक संस्था पर कब्ज़ा कर सिस्टम की विश्वसनीयता बर्बाद कर दी है। उन्होंने दावा किया कि छात्र केंद्र और राज्यों की भाजपा सरकारों से त्रस्त हैं। कांग्रेस नेता ने एक्स पोस्ट में लिखा, महाराष्ट्र में हजारों छात्र सड़कों पर हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत हैं – इसकी वजह सिर्फ एक परीक्षा या भर्ती नहीं, पूरे सिस्टम से टूट चुका भरोसा है।’

राहुल ने आगे लिखा, ‘चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, BJP सरकार से हर छात्र त्रस्त है। पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियां, शिक्षा की असहनीय लागत, हॉस्टल में अमानवीय हालात, ज़हर जैसा खाना, DBT में धोखाधड़ी… …और अब MPSC जैसी संवैधानिक संस्था पर कब्ज़ा कर उसकी विश्वसनीयता बर्बाद कर दी है।’ छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए उन्होंने लिखा, ‘अपने सफल भविष्य के लिए छात्रों की हर मांग जायज़ है। सरकार उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत कार्रवाई करे – वरना न्याय मिलने तक ये छात्रों की गूंज बढ़ती ही जाएगी।’

बता दें कि राहुल की ये टिप्पणी MPSC फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न-पत्र लीक होने के आरोपों की मुंबई पुलिस की चल रही जांच के बीच आई है। MPSC ने 22 मार्च को ड्रग इंस्पेक्टर के पदों के लिए ऑफ़लाइन परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद उम्मीदवारों ने पेपर लीक होने की आशंका जताई थी, लेकिन आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई और 488 उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी की गई।

MPSC ने स्क्रीनिंग परीक्षा में कथित गड़बड़ी की शुरुआती जांच के बाद, फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-B पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। आयोग ने कहा कि पुलिस जांच से शुरुआती तौर पर पता चला है कि एक उम्मीदवार को परीक्षा से पहले ही प्रश्न-पत्र मिल गया था और उसे इसका फ़ायदा मिला था।

आयोग ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फ़ैसला लेने से पहले उसने इन बातों की गंभीरता पर विचार किया। पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-B स्क्रीनिंग परीक्षा (जिसे अब रद्द कर दिया गया है) में कथित तौर पर प्रश्न-पत्र लीक होने के मामले में छह लोगों को गिरफ़्तार किया है, जिनमें MPSC के तीन अधिकारी भी शामिल हैं।