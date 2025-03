राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिया कड़ा संदेश, बोले-'जब तक हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, जनता चुनाव नहीं जिताएगी', वोट भी...

अहमदाबाद। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi) ने शनिवार को अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों लगे पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। राहुल ने कई चौंकाने वाली टिप्पणियां की है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को 20-30 लोगों को निकालना भी पड़े तो इसमें किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कई बब्बर शेर हैं। लेकिन पार्टी में दो गुट हैं। एक जनता के साथ है, जबकि दूसरा जनता से दूर है।

