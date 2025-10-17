  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले राहुल गांधी: केशव मौर्य ने साधा निशाना, कहा-पीड़ित परिवार की पीड़ा से आपका कोई लेना देना नहीं

हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले राहुल गांधी: केशव मौर्य ने साधा निशाना, कहा-पीड़ित परिवार की पीड़ा से आपका कोई लेना देना नहीं

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार की सुबह रायबरेली के ऊंचाहार में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि, वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। वहीं, राहुल गांधी की इस मुलाकात को लेकर अब सियासत छिड़ गयी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार की सुबह रायबरेली के ऊंचाहार में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि, वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। वहीं, राहुल गांधी की इस मुलाकात को लेकर अब सियासत छिड़ गयी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पीड़ित परिवार की पीड़ा से आपका कोई लेना देना नहीं है।

पढ़ें :- यूपी में हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राहुल गांधी जी आपको शर्म आनी चाहिए यह आपका फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम मात्र है। सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान और सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, संबंधित मामले में कई लोगों को गिरफ़्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पीड़ित परिवार की पीड़ा से आपका कोई लेना देना नहीं है। नौटंकी बंद करो,घड़ियाली आंसू बहाने वाले कांग्रेस और गांधी ख़ानदान की असलियत जनता जानती है।

पढ़ें :- हरिओम के परिजनों से मिले राहुल गांधी, बोले- सरकार ने परिवार को बंधक बना रखा है, मैं परिवार से मिलूं या ना मिलूं...

बता दें कि, शुक्रवार सुबह राहुल गांधी मृतक हरिओम के घर पहुंचे तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। राहुल गांधी ने हरिओम के पिता का न केवल हाथ थामा बल्कि उन्हें गले भी लगाया। हरिओम की मां के सामने भी राहुल गांधी भी भावुक हो गए। वहीं, इस दौरान हरिओम वा​ल्मीकि की मां फफक फफक कर रो पड़ीं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

छात्रवृत्ति का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपनी ऊर्जा से समाज और राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान दे सकें: सीएम योगी

छात्रवृत्ति का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपनी ऊर्जा...

हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले राहुल गांधी: केशव मौर्य ने साधा निशाना, कहा-पीड़ित परिवार की पीड़ा से आपका कोई लेना देना नहीं

हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले राहुल गांधी: केशव मौर्य ने साधा...

UPPCL में PF घोटाला: भ्रष्टाचारी अफसरों ने डूबाया 32,000 कर्मचारियों के 2,800 करोड़ रुपये, आखिर इन परिवारों को कब मिलेगा न्याय?

UPPCL में PF घोटाला: भ्रष्टाचारी अफसरों ने डूबाया 32,000 कर्मचारियों के 2,800...

Sitapur Tragic Accident : उत्तराखंड से मरीज लेकर बनारस जा रही निजी एम्बुलेंस पलटी, चार की मौत

Sitapur Tragic Accident : उत्तराखंड से मरीज लेकर बनारस जा रही निजी...

योगी सरकार प्रदेश में 69197 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की करेगी भर्ती, अफसरों को दिये ये निर्देश

योगी सरकार प्रदेश में 69197 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की करेगी भर्ती,...

हरिओम के परिजनों से मिले राहुल गांधी, बोले- सरकार ने परिवार को बंधक बना रखा है, मैं परिवार से मिलूं या ना मिलूं...

हरिओम के परिजनों से मिले राहुल गांधी, बोले- सरकार ने परिवार को...