हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले राहुल गांधी: केशव मौर्य ने साधा निशाना, कहा-पीड़ित परिवार की पीड़ा से आपका कोई लेना देना नहीं

लखनऊ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार की सुबह रायबरेली के ऊंचाहार में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि, वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। वहीं, राहुल गांधी की इस मुलाकात को लेकर अब सियासत छिड़ गयी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पीड़ित परिवार की पीड़ा से आपका कोई लेना देना नहीं है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राहुल गांधी जी आपको शर्म आनी चाहिए यह आपका फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम मात्र है। सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान और सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, संबंधित मामले में कई लोगों को गिरफ़्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पीड़ित परिवार की पीड़ा से आपका कोई लेना देना नहीं है। नौटंकी बंद करो,घड़ियाली आंसू बहाने वाले कांग्रेस और गांधी ख़ानदान की असलियत जनता जानती है।

बता दें कि, शुक्रवार सुबह राहुल गांधी मृतक हरिओम के घर पहुंचे तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। राहुल गांधी ने हरिओम के पिता का न केवल हाथ थामा बल्कि उन्हें गले भी लगाया। हरिओम की मां के सामने भी राहुल गांधी भी भावुक हो गए। वहीं, इस दौरान हरिओम वा​ल्मीकि की मां फफक फफक कर रो पड़ीं।