राहुल गांधी नगालैंड के छात्रों से मिले, तकनीकी क्रांति से प्रेरित भारत के भविष्य पर चर्चा की,बोले-युवा पीढ़ी को कौशल और ज्ञान से लैस करना जरूरी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Congress leader and Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi) ने हाल ही में नागालैंड के उत्साही छात्रों के एक समूह के साथ मुलाकात की। उन्होंने छात्रों से तकनीकी क्रांति (Technological Revolution) से प्रेरित भारत के भविष्य पर चर्चा की। उन्होंने भारत के भविष्य को आकार देने और सुरक्षित करने के लिए प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारत के दृष्टिकोण और विकास में इसकी केंद्रीयता पर ज़ोर दिया।

भारत पुरानी तकनीकों में फंसा हुआ है जबकि अमेरिका और चीन इस दुनिया के भविष्य को आकार देने में आगे बढ़ रहे हैं

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इस मुलाकात से सम्बन्धित एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया, जिसमें छात्रों के साथ उनकी चर्चा मुख्य रूप से भविष्य और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। जो एक नई ऊर्जा प्रणाली की ओर बदलाव देख रही है, जहां इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी और ऑप्टिक्स सबसे महत्वपूर्ण तकनीकें होंगी। इसमें कहा गया है कि भारत पुरानी तकनीकों में फंसा हुआ है जबकि अमेरिका और चीन इस दुनिया के भविष्य को आकार देने में आगे बढ़ रहे हैं।

As I said in my Lok Sabha speech, the future of mobility will change everything.

I delved a little deeper into how vehicles will change in this new revolution with a group of enthusiastic students from Nagaland.

It’s imperative our education system adapts to the paradigm… pic.twitter.com/vijRvu0u2A

