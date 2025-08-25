राहुल गांधी बोले- रामलीला मैदान में SSC अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर लाठीचार्ज- शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान

  1. हिन्दी समाचार
SSC Exam Corruption: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें सामने आयी। जिसमें पुलिस पर छात्रों पर लाठीचार्ज किए जाने के आरोप लगे हैं। जिसको लेकर देश की सियासत गरमाने लगी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रामलीला मैदान में SSC अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर लाठीचार्ज- शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे SSC अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज – शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ़ अपना हक़ मांगा था – रोज़गार और न्याय। मिली क्या? लाठियां। साफ़ है – मोदी सरकार को न देश के युवाओं की चिंता है, न उनके भविष्य की। क्यों हो? ये सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुराकर सत्ता में आई है। पहले वोट चुराएंगे.. फिर परीक्षा चुराएंगे… फिर नौकरियां चुराएंगे.. फिर आपका हक़ और आवाज़ – दोनों कुचल देंगे! युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों – आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांगे कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होंगी। अब वक्त है – डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का।”

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, “दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे SSC छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग अमानवीय और शर्मनाक है। हर परीक्षा में धांधली, हर भर्ती में घोटाला और पेपर लीक से पूरे देश के युवा त्रस्त हैं। भाजपा राज में भर्ती प्रक्रियाओं और परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। उसे ठीक करने और युवाओं की बात सुनने की जगह उनपर लाठियां बरसाना दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों पर क्रूरता बरतने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए।”

क्या है पूरा मामला

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ देशभर से आए हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स ‘छात्र महाआंदोलन’ के बैनर तले रामलीला मैदान में जुटे थे। छात्रों का आरोप है कि एसएससी की ओर से हाल ही में कराई गई परीक्षाओं में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही है। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन की इजाजत केवल शाम 5 बजे तक ही दी गई थी। उसके बाद भी 100 से अधिक छात्र डटे रहे और उन्होंने प्रदर्शन जारी रखा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची। बताया जा रहा है कि पहले वहां की बिजली काटी गई और उसके बाद छात्रों को हटाने की कोशिश की गई।

