  3. राहुल गांधी, बोले- उदय भानु चिब व IYC के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही और कायरता का प्रमाण, मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर है गर्व

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने ‘COMPROMISED PM’ के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज़ उठाई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने पिछले हफ्ते एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब (IYC Chief Uday Bhanu Chib) को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की इस मामले में यह 8वीं गिरफ्तारी है। इस मामले में बड़ा बयान देते हुए मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है।

पढ़ें :- यूथ कांग्रेस प्रमुख की​ गिरफ्तारी पर मां रजनी, बोलीं-मेरे बेटे ने कहा कि हम गांधी के अनुयायी और ज़रूरत पड़ने पर बन सकते हैं भगत सिंह

शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर, ‘COMPROMISED PM’ के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज़ उठाई

उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने ‘COMPROMISED PM’ के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज़ उठाई है।

उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि अमेरिका के साथ हुए Trade Deal में देश के हितों से समझौता किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और IYC के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है।

सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है, डरो मत – सच और संविधान हमारे साथ है

पढ़ें :- AI Summit Shirtless Protest : दिल्ली पुलिस ने ग्वालियर से एक और यूथ कांग्रेस वर्कर गिरफ्तार, अब तक कुल 5 लोग अरेस्ट

राहुल गांधी ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मज़बूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। डरो मत – सच और संविधान हमारे साथ है।

