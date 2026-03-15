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राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि, आशा है कि आप कुशल मंगल होंगे। आज हम कांशीराम जी की जयंती मना रहे हैं और उनकी विरासत एवं योगदान पर विचार कर रहे हैं। इसी अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।

By शिव मौर्या 
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नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कांशीराम की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि, यह सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कांशीराम जी के साथ उस पूरे आंदोलन को श्रद्धांजलि होगी जिसने करोड़ों बहुजनों को हक़, हिस्सेदारी और आत्मसम्मान की राह दिखाई।

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राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि, आशा है कि आप कुशल मंगल होंगे। आज हम कांशीराम जी की जयंती मना रहे हैं और उनकी विरासत एवं योगदान पर विचार कर रहे हैं। इसी अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।

उन्होंने आगे लिखा, कांशीराम जी ने भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल दिया। अपने आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने बहुजनों और गरीबों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उनका वोट, उनकी आवाज़ और उनका प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है, और यह देश सभी का समान रूप से है। उनके प्रयासों के कारण, कई ऐसे लोग जिन्होंने कभी सार्वजनिक जीवन में आने के बारे में सोचा भी नहीं था, उन्होंने राजनीति को न्याय और समानता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखना शुरू कर दिया।

हमारा संविधान प्रत्येक भारतीय के लिए समानता, गरिमा और भागीदारी का वादा करता है। कांशीराम जी ने अपना जीवन समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के लिए इन वादों को सार्थक बनाने में समर्पित कर दिया। ऐसा करके उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया और हमारी राजनीतिक व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधि और न्यायपूर्ण बनाया। कई वर्षों से दलित बुद्धिजीवी, नेता और कार्यकर्ता कांशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करते रहे हैं। उनकी यह मांग निरंतर और गहरी भावना से भरी रही है। हाल ही में, मैंने लखनऊ में एक कार्यक्रम में भाग लिया जहां उपस्थित नेताओं और प्रतिभागियों ने इस मांग को दृढ़ता से दोहराया, जो एक व्यापक भावना को दर्शाता है।

राहुल गांधी ने आगे लिखा, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करना राष्ट्र के प्रति उनके अपार योगदान को मान्यता देगा। यह उन लाखों लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करेगा जो उन्हें सशक्तिकरण और आशा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस अनुरोध पर गंभीरता से विचार करेगी।

पढ़ें :- कांशीराम जी का अथक संघर्ष और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा : राहुल गांधी
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