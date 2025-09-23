राहुल गांधी का बड़ा बयान भाजपा वोट चोरी के कारण देश में बढ़ी बेरोजगारी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि देश में युवाओं की बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी () द्वारा की गई वोट चोरी का सीधा परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने लोगों के हितों की देखभाल नहीं किया है और इसके बजाय संस्थानों पर कब्जा करके सत्ता में बनी हुई है।
नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha) ने मंगलवार को दावा किया कि देश में युवाओं की बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) द्वारा की गई वोट चोरी का सीधा परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने लोगों के हितों की देखभाल नहीं किया है और इसके बजाय संस्थानों पर कब्जा करके सत्ता में बनी हुई है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत में युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी (Unemployment) है और यह सीधे वोट चोरी से जुड़ी हुई है। जब कोई भी सरकार लोगों का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है, तो उसका पहला कर्तव्य युवाओं को रोजगार और अवसर प्रदान करना होता है। लेकिन भाजपा ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतती है। वह वोट चुराकर और संस्थानों को बंदी बनाकर सत्ता में बनी रहती है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि संस्थानों पर भाजपा के कब्ज़े के कारण देश में नौकरियों में गिरावट आई है। भर्ती प्रक्रियाएं चरमरा रही हैं और युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। देश का युवा कड़ी मेहनत करता है। सपने देखता है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सिर्फ़ अपने प्रचार, मशहूर हस्तियों से अपनी तारीफ़ करवाने और अरबपतियों के मुनाफ़े में व्यस्त हैं। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन गई है। उन्होंने कहा कि बदलाव आ रहा है क्योंकि देश का युवा न तो नौकरियों की लूट बर्दाश्त करेगा और न ही वोटों की चोरी को। उन्होंने कहा कि अब हालात बदल रहे हैं। भारत के युवाओं को एहसास हो गया है कि असली लड़ाई सिर्फ़ नौकरियों की नहीं, बल्कि वोटों की चोरी के ख़िलाफ़ है। क्योंकि जब तक चुनावों में चोरी होती रहेगी, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ता रहेगा। अब युवा न तो नौकरियों की लूट बर्दाश्त करेगा और न ही वोटों की चोरी। भारत को बेरोज़गारी और वोटों की चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है।
भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है – और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है।
जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है, तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोज़गार और अवसर देना।
लेकिन BJP चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती – वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद कर… pic.twitter.com/DlDmdYOl5i
पढ़ें :- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इजराइली समकक्ष इसका हर्जोग की दी यहूदी नव वर्ष की शुभकामनाएं
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 23, 2025
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष बार-बार बड़े पैमाने पर व्यवस्थित चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाते रहे हैं और दावा करते रहे हैं कि विपक्षी दलों के वोटों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही वह सबूतों का एक हाइड्रोजन बम जारी करेंगे जो स्पष्ट रूप से साबित कर देगा कि प्रधानमंत्री मोदी कथित वोट चोरी में शामिल थे। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा हाइड्रोजन बम (hydrogen bomb) पेश करने जा रहे हैं जो स्थिति की वास्तविकता को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। हम जो कह रहे हैं उसके हमारे पास साफ़ सबूत हैं। मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कह रहा, हमारे पास 100 प्रतिशत सबूत हैं।