'राहुल केस लड़ते रहेंगे, जो भी सच है वह दुनिया के सामने आना चाहिए...' भिवंडी कोर्ट में पेशी के बाद बोले कांग्रेस नेता के वकील

Rahul Gandhi appears in Bhiwandi court : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। वह 2014 के मानहानि केस के सिलसिले में कोर्ट पहुंचे थे। उन्हें एक बॉन्ड पर साइन करने और एक नया गारंटर देने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके पिछले गारंटर का निधन हो गया था। पेशी के बाद कांग्रेस नेता के वकील ने कहा कि राहुल यह केस लड़ते रहेंगे, क्योंकि जो भी सच है वह दुनिया के सामने आना चाहिए।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने मीडिया से कहा, “यह भिवंडी के एक आरएसएस कार्यकर्ता ने राहुल जी के खिलाफ मानहानि का केस किया है। आज, यह मामला अशोक सैककर के क्रॉस-एग्जामिनेशन के लिए लिस्ट किया गया था, जो प्राइवेट कंप्लेंट में जांच अधिकारी थे। केस में ज़मानत देने वाले, पूर्व शिवराज पाटिल चाकुरकर का निधन हो गया है, और इसलिए हमें एक नई ज़मानत देनी पड़ी…” उन्होंने आगे कहा, “राहुल जी ने साफ कर दिया है कि वह केस लड़ते रहेंगे। जो भी सच है वह दुनिया के सामने आना चाहिए। हम सही समय पर अपने सबूत पेश करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि सच सामने आएगा और हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।”

बड़ा दें कि ये मामला कांग्रेस नेता राहुल गांधी की साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आरएसएस पर की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। उस समय राहुल ने आरएसएस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। जिसके बाद आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। फिलहाल, राहुल को जमानत मिली हुई है।