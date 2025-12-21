  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Railway Fare Hike : नए साल से पहले रेलवे ने दिया ‘बड़ा झटका’, जनरल से लेकर AC क्लास का सफर हुआ महंगा, जानिए आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ

Railway Fare Hike : नए साल से पहले रेलवे ने दिया ‘बड़ा झटका’, जनरल से लेकर AC क्लास का सफर हुआ महंगा, जानिए आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने ट्रेन के किराए में बढ़ोत्तरी कर दी है, जो 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि छोटे सफर करने वाले यात्रियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा अब थोड़ी महंगी जरूर हो जाएगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने ट्रेन के किराए में बढ़ोत्तरी कर दी है, जो 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि छोटे सफर करने वाले यात्रियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा अब थोड़ी महंगी जरूर हो जाएगी।

पढ़ें :- रेलवे के नियमों की युवक ने उड़ाई धज्जियां, कोच के अंदर गेट के पास किया स्नान, वीडियो वायरल

रेलवे के तरफ से जारी नई व्यवस्था के मुताबिक, सबअर्बन यात्रियों और मंथली सीजन टिकट (MST) धारकों के लिए किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अलावा, साधारण श्रेणी (Ordinary Class) में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर भी किराया जस का तस रहेगा। यानी छोटे और मध्यम दूरी के यात्रियों को राहत मिलती रहेगी।

कितना बढ़ा किराया?

नई व्यवस्था के तहत, 215 किलोमीटर से अधिक दूरी पर साधारण श्रेणी में प्रति किलोमीटर 1 पैसा एक्स्ट्रा देना होगा। वहीं मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी और एसी दोनों श्रेणियों में किराया प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ाया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। अगर उदाहरण से समझें तो 500 किलोमीटर की यात्रा करने वाले नॉन-एसी यात्री को अब सिर्फ 10 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। रेलवे का कहना है कि यह बढ़ोतरी बहुत सीमित है और आम यात्रियों की जेब पर इसका असर न्यूनतम रहेगा।

रेलवे को कितना होगा फायदा?

पढ़ें :- स्लीपर कोच में कंबल मांगने पर सेना के जवान की हत्या, रेलवे स्टाफ ने किया था चाकू से हमला

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस किराया संशोधन से चालू वित्त वर्ष में करीब 600 करोड़ रुपये की ज्यादा आमदनी होने की उम्मीद है। पिछले एक दशक में रेलवे का नेटवर्क और संचालन काफी बढ़ा है। सुरक्षा और बेहतर सेवाओं के लिए रेलवे ने अपने मानव संसाधन को भी मजबूत किया है, जिससे खर्च में भारी इजाफा हुआ है।

रेलवे का मैनपावर खर्च

आंकड़ों के मुताबिक, रेलवे का मैनपावर खर्च बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि पेंशन पर सालाना 60 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। कुल मिलाकर 2024-25 में रेलवे का ऑपरेशनल खर्च करीब 2.63 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इन बढ़ते खर्चों को संतुलित करने के लिए रेलवे माल ढुलाई बढ़ाने के साथ-साथ यात्री किराए में हल्का सा संशोधन कर रहा है।

रेलवे का दावा है कि इन प्रयासों का असर सुरक्षा और संचालन पर पड़ा है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल ढोने वाला रेलवे नेटवर्क बन चुका है। हाल ही में त्योहारों के दौरान 12 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का सफल संचालन भी रेलवे की बेहतर वर्क फोर्स का उदाहरण है। कुल मिलाकर, यह बढ़ोतरी भले ही मामूली दिखे, लेकिन नियमित और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए इसका असर महसूस किया जाएगा। अब यात्रियों को सफर की योजना बनाते समय इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा।

पढ़ें :- VIDEO: अंडमान एक्सप्रेस में वेंडर ने यात्री को बेल्ट से पीटा, खाने पर ओवरचार्जिंग देने का क्या था विरोध

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video Viral : लंभुआ से बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा ने अपात्र को बांटी व्हील चेयर, प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल

Video Viral : लंभुआ से बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा ने अपात्र को...

Railway Fare Hike : नए साल से पहले रेलवे ने दिया 'बड़ा झटका', जनरल से लेकर AC क्लास का सफर हुआ महंगा, जानिए आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ

Railway Fare Hike : नए साल से पहले रेलवे ने दिया 'बड़ा...

नशीले कफ सिरप तस्करी में लखनऊ की एक और फर्म थी शामिल, कान्हा फार्मास्युटिकल्स के संचालक पर इंदिरानगर थाने में FIR दर्ज

नशीले कफ सिरप तस्करी में लखनऊ की एक और फर्म थी शामिल,...

शराब पीने वालों के लिए बढ़ी मुश्किले, आबकारी विभाग ने तैयार किया नया प्रस्ताव, जाने कितनी महंगी हुई अंग्रेजी शराब

शराब पीने वालों के लिए बढ़ी मुश्किले, आबकारी विभाग ने तैयार किया...

Video-स्कूली छात्रों ने रैपिड रेल में की 'गंदी बात', CCTV लीक से सुरक्षा के दावे फेल, NCRTC के कंट्रोल रूम में किसकी मिलीभगत?

Video-स्कूली छात्रों ने रैपिड रेल में की 'गंदी बात', CCTV लीक से...

मेहंदी कला से आत्मनिर्भरता का संदेश,सेवा भारती की पहल पर छात्राओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन

मेहंदी कला से आत्मनिर्भरता का संदेश,सेवा भारती की पहल पर छात्राओं का...