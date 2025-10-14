  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. Viral video : अब रेलवे भी जुगाड़ पर आ गया हैं, वाशरूम का दरवाजा देख उड़ जाएगा होश

Viral video : अब रेलवे भी जुगाड़ पर आ गया हैं, वाशरूम का दरवाजा देख उड़ जाएगा होश

कुछ भी हो हमारे देश वाले जुगाड़ में माहिर हैं । लोग जब भी किसी मुसीबत में फंसते हैं या फिर पैसा बचाना होता है तो वो जुगाड़ की तरफ ही देखते हैं। सोशल मीडिया पर जुगाड़ के खूब वीडियो वायरल होते हैं।  कई बार ऐसी जगहों पर जुगाड़ देखने को मिलता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होती है। अभी ट्रेन के अंदर किए हुए जुगाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

कुछ भी हो हमारे देश वाले जुगाड़ में माहिर हैं । लोग जब भी किसी मुसीबत में फंसते हैं या फिर पैसा बचाना होता है तो वो जुगाड़ की तरफ ही देखते हैं। सोशल मीडिया पर जुगाड़ के खूब वीडियो वायरल होते हैं।  कई बार ऐसी जगहों पर जुगाड़ देखने को मिलता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होती है। अभी ट्रेन के अंदर किए हुए जुगाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है।

पढ़ें :- Video : खेलते बच्चे को पंजे में दबाकर भागने लगा बाज, जान पर खेलकर कुत्ते ने बचाई जान

 ट्रेन में दिखा कैसा जुगाड़?

इस वीडियो में नजर आता है कि AC कोच के टॉयलेट के दरवाजे पर भी जुगाड़ लगा हुआ है। दरअसल ट्रेन के AC कोच के टॉयलेट का दरवाजा किसी कारण से आधा टूट गया और उसके बाद वहां नया दरवाजा लगवाने के बजाय जुगाड़ लगा दिया गया। अब वहां पर आधा दरवाजा तो लोहे का लगा हुआ है और बाकी का आधा दरवाजा लकड़ी का लगा हुआ है। लकड़ी का दरवाजा लगाकर ऐसा जुगाड़ बनाया गया कि उसका वीडियो ही वायरल हो गया। आप भी वायरल वीडियो को देखिए।

यहाँ देखें वीडियो

ये वीडियो  उत्तरप्रदेश के कानपुर से पुष्पक एक्सप्रेस के एसी थर्ड (इकोनॉमी) के M3 कोच में चढ़े खंडवा के यात्री ने इस वीडियो को बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया जो अब वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो को देखकर आप भारतीय रेलवे के मेंटेनेंस का अंदाजा लगा सकते है।

पढ़ें :- Viral video : तलाक के बाद दूध से नहाकर युवक ने मनाया जश्न ,यूजर्स बोले 'शादी मत करना

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Viral video : अब रेलवे भी जुगाड़ पर आ गया हैं, वाशरूम का दरवाजा देख उड़ जाएगा होश

Viral video : अब रेलवे भी जुगाड़ पर आ गया हैं, वाशरूम...

Video : खेलते बच्चे को पंजे में दबाकर भागने लगा बाज, जान पर खेलकर कुत्ते ने बचाई जान

Video : खेलते बच्चे को पंजे में दबाकर भागने लगा बाज, जान...

लड़की ने शादी कैंसिल करने के बाद मंगेतर को गले लगाने के मांगे पैसे, बोली-हग किया था उसकी फीस निकालो

लड़की ने शादी कैंसिल करने के बाद मंगेतर को गले लगाने के...

Video Viral : जहां प्यार होता है, वहां कलह नहीं होती, ये क्या? एक नहीं दो-दो पत्नियों ने रखा करवा चौथ व्रत

Video Viral : जहां प्यार होता है, वहां कलह नहीं होती, ये...

VIDEO : महिला पुलिस अफसर ने 1 घंटे में 733 पुल-अप्स कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, लोग बोले- कमाल का फिटनेस

VIDEO : महिला पुलिस अफसर ने 1 घंटे में 733 पुल-अप्स कर...

Viral video : तलाक के बाद दूध से नहाकर युवक ने मनाया जश्न ,यूजर्स बोले 'शादी मत करना

Viral video : तलाक के बाद दूध से नहाकर युवक ने मनाया...