Viral video : अब रेलवे भी जुगाड़ पर आ गया हैं, वाशरूम का दरवाजा देख उड़ जाएगा होश

कुछ भी हो हमारे देश वाले जुगाड़ में माहिर हैं । लोग जब भी किसी मुसीबत में फंसते हैं या फिर पैसा बचाना होता है तो वो जुगाड़ की तरफ ही देखते हैं। सोशल मीडिया पर जुगाड़ के खूब वीडियो वायरल होते हैं। कई बार ऐसी जगहों पर जुगाड़ देखने को मिलता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होती है। अभी ट्रेन के अंदर किए हुए जुगाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है।

ट्रेन में दिखा कैसा जुगाड़?

इस वीडियो में नजर आता है कि AC कोच के टॉयलेट के दरवाजे पर भी जुगाड़ लगा हुआ है। दरअसल ट्रेन के AC कोच के टॉयलेट का दरवाजा किसी कारण से आधा टूट गया और उसके बाद वहां नया दरवाजा लगवाने के बजाय जुगाड़ लगा दिया गया। अब वहां पर आधा दरवाजा तो लोहे का लगा हुआ है और बाकी का आधा दरवाजा लकड़ी का लगा हुआ है। लकड़ी का दरवाजा लगाकर ऐसा जुगाड़ बनाया गया कि उसका वीडियो ही वायरल हो गया। आप भी वायरल वीडियो को देखिए।

ये वीडियो उत्तरप्रदेश के कानपुर से पुष्पक एक्सप्रेस के एसी थर्ड (इकोनॉमी) के M3 कोच में चढ़े खंडवा के यात्री ने इस वीडियो को बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया जो अब वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो को देखकर आप भारतीय रेलवे के मेंटेनेंस का अंदाजा लगा सकते है।