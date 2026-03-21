रेलवे ने कई छूट के नियमों पर लगाए प्रतिबंध, रेलवे के अधिकारी नीतियों को बता रहे है सही

नई दिल्ली। पाकिस्तान रेलवे ने अपनी रियायत नीति में एक विवादास्पद बदलाव लागू किया है। एक ऐसा फ़ैसला जिसका असर पूरे देश में हज़ारों यात्रियों पर पड़ने वाला है। इन बदले हुए उपायों से किराए में मिलने वाली छूट काफ़ी हद तक सीमित हो गई है और कई पुराने फ़ायदे वापस ले लिए गए हैं, जिससे यात्रा की लागत बढ़ने की चिंताएं बढ़ गई हैं। समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी इन बदलावों को रियायत के इस्तेमाल को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के प्रयासों का हिस्सा बताकर सही ठहरा रहे हैं। नई नीति सभी रियायतों पर 50 प्रतिशत की एक सख़्त ऊपरी सीमा तय करती है। इसका मतलब है कि यात्री अब टिकट की क़ीमत के आधे से ज़्यादा की छूट का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। यह पहले के उन प्रावधानों से एकदम अलग है जिनमें कुछ खास श्रेणियों में ज़्यादा उदार राहत दी जाती थी।

पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा है कि इस सीमा से एकरूपता आएगी, लेकिन कई यात्रियों के लिए यह यात्रा को कम किफ़ायती होने का संकेत है। एक और अहम बदलाव में, योग्य यात्रियों को अब हर साल सिर्फ़ 10 रियायती एकतरफ़ा यात्राओं तक ही सीमित कर दिया गया है। इस्तेमाल पर लगाई गई इस सीमा का मक़सद फ़ायदों का नियंत्रित वितरण सुनिश्चित करना है, लेकिन यह उन बार-बार यात्रा करने वाले यात्रियों को मुश्किल में डाल सकती है जो अपनी ज़रूरी यात्राओं के लिए इन छूटों पर निर्भर रहते हैं। यह नई नीति सभी ट्रेनों और श्रेणियों पर लागू होगी, जिससे पूरे रेलवे नेटवर्क में इसका एक समान पालन सुनिश्चित होगा। हालांकि, कई प्रीमियम और निजी तौर पर प्रबंधित सेवाओं को इस रियायत योजना से बाहर रखा गया है। समा टीवी द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार, ग्रीन लाइन, पाक बिज़नेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस और अन्य आउटसोर्स सेवाओं जैसी ट्रेनें अब रियायती किराया नहीं देंगी, जिससे ऊंची श्रेणी की यात्रा के विकल्पों पर मिलने वाली छूट तक पहुंच प्रभावी रूप से कम हो जाएगी। शायद सबसे ज़्यादा विवादास्पद बदलाव वह है जिसमें पहले जीवनसाथी को दी जाने वाली 50 प्रतिशत की रियायत को तुरंत ख़त्म कर दिया गया है। इस व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले फ़ायदे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जो नीतियों में एक व्यापक सख़्ती को दर्शाता है। कई लोग इसे यात्रियों की ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील मानते हैं।