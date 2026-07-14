  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Rain in Lucknow: भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, लखनऊ में हुई झमाझम बारिश

Rain in Lucknow: भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, लखनऊ में हुई झमाझम बारिश

भीषण गर्मी के बीच राजधानीवासियों को बड़ी राहत मिली है। राजधानी लखनऊ में झमाझम बारिश हो रही है। तेज बारिश के चलते लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, बीते कई दिनों से तेज धूप और गर्मी के कारण लोग काफी परेशान थे और अब बारिश ने लोगों को राहत दी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Rain in Lucknow: भीषण गर्मी के बीच राजधानीवासियों को बड़ी राहत मिली है। राजधानी लखनऊ में झमाझम बारिश हो रही है। तेज बारिश के चलते लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, बीते कई दिनों से तेज धूप और गर्मी के कारण लोग काफी परेशान थे और अब बारिश ने लोगों को राहत दी है।

पढ़ें :- Lucknow Rain : लखनऊ में बारिश से सुहावना हुआ मौसम, शहर में छाए घने बादल और चल रही ठंडी हवा

बता दें कि, मौसम विभाग ने मंगलवार को बारिश होने का अनुमान लगाया था। दोपहर बाद शुरू गोमतीनगर, चिनहट समेत अन्य जगहों पर भीषण बारिश हुई है। हालांकि, लखनऊ के कई जगहों पर बारिश नहीं हुई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारत-नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, बिना दस्तावेज नेपाल में घुसने की कोशिश, जांच में कई सवाल

भारत-नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, बिना दस्तावेज नेपाल में घुसने...

Video : केजीएमयू में नॉनवेज भोजन पर रोक के फैसले पर मौलाना यासूब अब्बास ने दी प्रतिक्रिया, कही ये बात

Video : केजीएमयू में नॉनवेज भोजन पर रोक के फैसले पर मौलाना...

पीजीटी, टीईटी समेत अन्य परीक्षाओं को लेकर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर होगी विधिक कार्रवाई : डॉ. प्रशांत कुमार

पीजीटी, टीईटी समेत अन्य परीक्षाओं को लेकर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर...

सोनम वांगचुक के अनशन से नहीं पसीजेंगे पीएम मोदी, नौजवान सड़क पर उतरेगा तभी झुकेगी सत्ता : संजय सिंह

सोनम वांगचुक के अनशन से नहीं पसीजेंगे पीएम मोदी, नौजवान सड़क पर...

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने किया आवेदन,बना चर्चा का विषय

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए पूर्व आईपीएस...

ज्ञानवापी विवाद: मध्यस्थता की कोशिश बेनतीजा, दोनों पक्षों ने समझौते से किया इनकार

ज्ञानवापी विवाद: मध्यस्थता की कोशिश बेनतीजा, दोनों पक्षों ने समझौते से किया...