राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भाजपा पर बोला तीखा हमला, कहा- भाजपा अपने साथी दलों को रखती है हशिए पर

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल (Rajya Sabha MP Kapil Sibal) ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी पार्टियों (opposition parties) को उसके साथ गठबंधन करने के खिलाफ आगाह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे समझौते से भले ही थोड़े समय के लिए सत्ता मिल जाए, लेकिन इससे लंबे समय में राजनीतिक रूप से हाशिए पर जाना पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों से बात करते हुए सिब्बल ने आरोप लगाया कि बीजेपी उन राज्यों में छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ रणनीतिक रूप से गठबंधन करती है, जहां उसे चुनावी हार का अंदेशा होता है और सत्ता हासिल करने के बाद उन्हें किनारे कर देती है।

सांसद कपिल सिब्बल (MP Kapil Sibal) ने कहा कि बीजेपी उन राज्यों में छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करती है, जहां उन्हें पता होता है कि वे जीत नहीं पाएंगे और फिर सत्ता में आने के बाद उन्हीं पार्टियों को हाशिए पर डाल देती है। बीजेपी उन राज्यों में समझौता करने से बचती है जहां उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता है। उन्होने कहा कि वे कभी भी किसी के साथ समझौता नहीं करते जहां उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता है। दक्षिण भारत की राजनीति का जिक्र करते हुए, सिब्बल ने बीजेपी पर बार-बार चुनावी झटकों के बाद मंदिर राजनीति के ज़रिए तमिलनाडु में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह अब तमिलनाडु में यह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे नाकाम रहे हैं। इसलिए उन्होंने मंदिर राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को केरल और पश्चिम बंगाल में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सिब्बल की ये टिप्पणियां साल के पहले छमाही में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले आई हैं।