राज्यसभा सांसद संजय राउत की अचानक तबीयत बिगड़ी, फोर्टिस अस्पताल में कराए गए भर्ती, जानें ताजा हेल्थ अपडेट

शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत (Rajya Sabha MP Sanjay Raut) की बुधवार दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के भांडुप स्थित फोर्टिस अस्पताल (Fortis Hospital) में भर्ती कराया गया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने राजनीति से ब्रेक लिया था।
मुंबई: शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत (Rajya Sabha MP Sanjay Raut) की बुधवार दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के भांडुप स्थित फोर्टिस अस्पताल (Fortis Hospital) में भर्ती कराया गया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने राजनीति से ब्रेक लिया था। कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य का हवाला देते हुए संजय राउत (Sanjay Raut) ने राजनीति से दूर रहने की बात कही थी। उन्होंने ने खुद एक्स पर अपनी सेहत को लेकर जानकारी दी थी। साथ ही समर्थकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लिखा था कि आप सभी ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है और मुझे स्नेह दिया है, लेकिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है। इलाज जारी है, मैं जल्द ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
डॉक्टरों की सलाह पर राउत को बाहर जाने और भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहने को कहा गया है। उन्होंने आगे लिखा कि डॉक्टर की सलाह के बाद अब उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों और भीड़ से दूर रहना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मैं शीघ्र ठीक हो जाऊंगा और नए साल में आप सबसे फिर मुलाकात करूंगा। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहे।
शिवसेना (UBT) के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राउत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राउत का इलाज मुंबई के फोर्टीज अस्पताल में चल रहा है, हालांकि उनकी बीमारी का सटीक कारण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में राउत हमेशा अपनी बेबाक और मुखर आवाज के लिए जाने जाते हैं। जेल से रिहाई के बाद भी उन्होंने लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है।