Rakulpreet and Jackky Wedding Photos: शादी के बंधन में बंधे रकुलप्रीत और जैकी, सामने आयीं खूबसूरत फोटोज

Rakulpreet and Jackky Wedding Photos: बॉलीवुड जगत की खूबसूरत एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और एक्टर जैकी भगनानी शादी के बंधन में बंध गए।

रकुलप्रीत और जैकी (Rakulpreet and Jackky) ने गोवा में बुधवार को शादी रचाई। इस खूबसूरत कपल ने अपनी शादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया में शेयर किया है।

एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर इस शादी में शामिल हुई थी। उन्होंने शादी की तस्वीरों को शेयर करके न्यूली मैरिड कपल के साथ पोज देते हुए नजर आ रही है। भूमि ने कैप्शन में लिखा है मैं कभी भी ऐसे दो लोगों से नहीं मिली, जो एक जैसे हो, बस एक साथ रहने के लिए बने हो।

I’ve never met 2 people that are so alike, just meant to be together.

Wishing my lovelies the best life ahead ❤️@Rakulpreet @jackkybhagnani love you both so much.

Today was so magical. pic.twitter.com/xvq1u3Vkx0

— bhumi pednekar (@bhumipednekar) February 22, 2024