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Ram Mandir Donation Theft : आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले (Ram Mandir Donation Theft) में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को अदालत ने 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से कराई गई। इस सुनवाई के दौरान पुलिस ने किसी भी आरोपी की रिमांड की मांग नहीं की।

By santosh singh 
Updated Date

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले (Ram Mandir Donation Theft) में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को अदालत ने 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से कराई गई। इस सुनवाई के दौरान पुलिस ने किसी भी आरोपी की रिमांड की मांग नहीं की। इस मामले की सुनवाई अयोध्या जिला न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज (Prevention of Corruption) कोर्ट नंबर-1 के न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत में हुई।

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