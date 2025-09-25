सिडनी के भारतीय फिल्म महोत्सव में होगा रमेश सिप्पी शोले का प्रमियिर, 50 साल पहले हुई थी रिलीज

नई दिल्ली। रमेश सिप्पी की शोले (sholay)का एक नया पुनर्स्थापित संस्करण सिडनी के भारतीय फिल्म महोत्सव (Indian Film Festival) में प्रीमियर होगा, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न (Indian Film Festival Melbourne) में प्रस्तुत किया जाएगा। यह महोत्सव 9 से 11 अक्टूबर तक चलने वाले अपने कार्यक्रम के दौरान ‘शोले’ को अपनी मुख्य फिल्म के रूप में होस्ट करेगा। जो तीन दिनों में भारतीय सिनेमा का जश्न मनाने के लिए निर्धारित है।

भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक के रूप में करार दिए गए शोले को सिप्पी फिल्म्स के सहयोग से फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा 4K में बहाल किया गया है। आयोजकों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि वर्षों की प्रक्रिया में लंदन (londan) में एक दुर्लभ रंग उलट प्रिंट का पता लगाना और मुंबई के एक गोदाम से मूल कैमरा निगेटिव और लंबे समय से खोए हुए हटाए गए दृश्यों को पुनर्प्राप्त करना शामिल था। सबसे खास बात यह है कि पुनर्स्थापित फिल्म में निर्देशक रमेश सिप्पी द्वारा परिकल्पित मूल अंत दिखाया गया है, जिसमें ठाकुर गब्बर सिंह को मारकर अपने परिवार का बदला लेता है। सिडनी में स्क्रीनिंग इस महीने की शुरुआत में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (Toronto International Film Festival) में पुनर्स्थापित संस्करण के विश्व प्रीमियर के कुछ दिनों बाद हो रही है। इस पर बोलते हुए महोत्सव निदेशक मीतू भौमिक लांगे (Mitu Bhowmick Lange) ने अपना उत्साह व्यक्त किया और कहा कि शोले एक फिल्म से कहीं अधिक है। यह भारतीय कहानी, स्मृति और मिथक के ताने-बाने में बुनी हुई है। इतने वर्षों बाद इसके मूल अंत को वापस लाना न केवल एक अलग अंतिम दृश्य को पुनर्स्थापित करना है, बल्कि इसके निर्माता की पूरी दृष्टि को भी पुनर्स्थापित करना है। शोले के 50 साल पूरे होने पर, हम सिनेमा के चुनौती देने, टिके रहने और अपने सच्चे रूप में पुनर्जन्म लेने के साहस का सम्मान करते हैं। हमें खुशी है कि सिडनी के दर्शक अब फिल्म को वैसे ही देखेंगे जैसे इसे हमेशा से देखा जाना चाहिए था। शोले की स्क्रीनिंग के अलावा, महोत्सव में फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत के साथ-साथ विभिन्न भाषाओं, शैलियों और प्रारूपों में 15 से अधिक फिल्मों का एक सावधानीपूर्वक चयनित चयन भी प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय सिनेमा की विरासत और भविष्य का जश्न मनाने वाले पूर्वव्यापी विचार और पैनल। सिडनी का भारतीय फिल्म महोत्सव कहानी कहने के माध्यम से संस्कृतियों को जोड़ने, अतीत का सम्मान करते हुए समकालीन आवाजों को बढ़ावा देने के अपने मिशन को जारी रखता है।