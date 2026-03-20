इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 24वें संस्करण में डायरेक्टर नारायणन की स्पाई मेमोरियल फिल्म पैट्रियट होगी प्रमुख फिल्म

नई दिल्ली। लॉस एंजिल्स के इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 24 वें संस्करण ने अपनी लाइब्रेरी लाइनअप जारी कर दी है। इसमें फिल्म निर्माता महेश नारायणन की मलयालम स्पाई मेमोरियल फिल्म पैट्रियट फेस्टिवल की प्रमुख फिल्म होगी, जबकि अनुषा रिजवी की सोशल स्टार द ग्रेटससुद्दीन फैमिली को कोल्डिंग फिल्म के लिए चुना गया है। 23 से 26 अप्रैल 2026 तक होने वाले इस फेस्टिवल में 27 फिल्में दिखाई देंगी। इनमें सात प्रमुख फिल्में, दो वृत्तचित्र और 18 लघु फिल्में शामिल हैं। ये फिल्में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, मलेशिया, फिलीपींस, जापान, फ्रांस, यूके, नीदरलैंड्स, जर्मनी, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों के प्रतिनिधि हैं।

फेस्टिवल की शुरुआत पैट्रियट से होगी। इस फिल्म में मलयालम सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार मोहनलाल और ममूटी को 18 साल बाद एक साथ फिल्माया गया। इस ज़बरदस्त फिल्म में फहाद फासिल, नयनतारा और रेवती भी मुख्य रूप से हैं। फ़िल्म की कहानी गुप्त मिशनों, हत्या की कोशिशों और जासूसों की साज़िशों के सिलसिले-गिर्द घूमती है। फेस्टिवल का समापन रिजवी की फिल्म द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली के नॉर्थ अमेरिकन प्रीमियर के साथ होगा। यह दिल्ली की पृष्ठभूमि पर बनी एक सोशल फिल्म है, जिसमें एक लेखक को अपनी फिल्म कीलाइन डेड और घर में अनाज-उखाड़-सामग्री के बीच में दिखाई गई है। यह फिल्म के बीच में मैसाचुसेट्स, शहरी तनाव और महिलाओं के संघर्ष जैसे विषयों को गहराई से छोड़ा गया है। IFFLA के आर्टिस्टिक डायरेक्टर रंग अनुचर ने कहा कि इस साल के लाइनअप में दक्षिण एशियाई फिल्मों की विविधता अलग-अलग है। पहचान, महानगर, शहरी एकजुटता और महिलाओं की दृष्टि जैसे विषयों को विशेष रूप से इसमें महत्व दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे क्षेत्र और पूर्वी तट पर महिला फिल्म निर्माताओं की संख्या काफी बढ़ गयी है। IFFLA के आर्टिस्टिक डायरेक्टरेट रंग अनुचर ने एक बयान में कहा कि हमारे शानदार गाला फिल्मों के अलावा, इस कार्यक्रम में पूरे दक्षिण एशिया की तस्वीरें शामिल हैं। बांग्लादेश की शांत और पवित्रता वाली फिल्म सैंड सिटी से लेकर पाकिस्तान की नई लहर वाली फिल्में घोस्ट स्कूल और लाली शामिल हैं। शेप ऑफ मोमो और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ मोमो शामिल हैं। फॉरगॉटन ट्राइज़ जैसी भारतीय फिल्मों के साथ-साथ, इस साल की लाइनअप में पूरे उपमहाद्वीप और जनजाति की महिला फिल्म निर्माताओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है।