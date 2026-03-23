ततेरी गाने को लेकर मुसिबत में फंसे रैपर बादशाह, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस सोशल मीडिया से हटाया गाना

नई दिल्ली। हरियाणा पुलिस ने रैपर-संगीतकार बादशाह के विवादित गाने ततेरी के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर इसके सैकड़ों लिंक हटा दिए हैं। आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया जिन्हें बादशाह के नाम से जाना जाता है हाल ही में ततेरी गाने को लेकर विवादों में घिर गए थे। गाने पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बोलों पर आपत्तियां उठाई गई थीं। अधिकारियों के अनुसार अब तक कुल 857 लिंक हटाए जा चुके हैं, जिनमें YouTube से 154 वीडियो और Instagram से 703 रील्स शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को नोटिस भेजने के बाद की गई, जिसमें उन्हें गाने के सभी वर्शन हटाने का निर्देश दिया गया था।

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने ज़ोर कहा कि राज्य में महिलाओं और नाबालिगों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक या प्रतिबंधित किया जा सकता है। बार-बार ऐसा करने वालों पर सख्त कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित गाने वाली सामग्री को साझा करने या बनाने के खिलाफ भी चेतावनी दी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शिबास कबीराज ने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी गतिविधियों में शामिल सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक किया जा सकता है। पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच की जा रही है। पुलिस की टीमें गाने से जुड़ी ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रही हैं और इसे साझा करने में शामिल लोगों की पहचान कर रही हैं। इस महीने की शुरुआत में रिलीज़ होने के बाद से ही गाना ततेरी को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है। इस गाने के चलते हरियाणा राज्य महिला आयोग (Haryana State Women Commission) को औपचारिक समन भी जारी करना पड़ा। इससे पहले राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने रैपर-गायक और उनके इस नए गाने की कड़ी आलोचना करते हुए उनके कृत्यों को माफी के काबिल नहीं बताया था। आलोचना तेज़ होने के तुरंत बाद, बादशाह ने Instagram पर अपनी हरियाणवी जड़ों पर ज़ोर दिया और किसी को भी ठेस पहुंचाने के इरादे से इनकार किया। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि मैं हरियाणा से हूं। जो लोग मुझे जानते हैं, वे जानते हैं कि मेरी भाषा, मेरा खाना, मेरी जीवनशैली और मेरी पहचान हरियाणा से है। मुझे हरियाणवी होने पर बहुत गर्व है। मेरा कभी भी हरियाणा के किसी बच्चे या महिला के बारे में गलत बोलने का कोई इरादा नहीं था।