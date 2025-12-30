WPL 2026 से पहले RCB, DC और यूपी वॉरियर्ज को लगा बड़ा झटका! स्टार खिलाड़ियों ने नाम लिया वापस

WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) सीज़न से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा है। आरसीबी का हिस्सा ऑस्ट्रेलियाई स्टार एलिस पेरी और दिल्ली की एनाबेल सदरलैंड ने पर्सनल कारणों से टूर्नामेंट के चौथे एडिशन सीज़न से नाम वापस ले लिया है। इसके अलावा, यूएसए की तारा नॉरिस भी यूपी वॉरियर्ज की ओर से खेलने के लिए उपलब्ध नहीं होंगी।

लेफ्ट-आर्म मीडियम पेसर तारा नॉरिस को 2026 ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए USA नेशनल टीम में चुना गया है, जो 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक नेपाल में होगा। इस वजह से, वह TATA महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी, जो 9 जनवरी से शुरू हो रही है। यूपी वॉरियर्स ने उनकी जगह अनकैप्ड ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर चार्ली नॉट को टीम में शामिल किया है। नॉट को 10 लाख रुपये की रिज़र्व कीमत पर साइन किया गया है।

RCB ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी की जगह सायली सतघरे को टीम में शामिल किया है। सतघरे 30 लाख रुपये की रिज़र्व कीमत पर RCB में शामिल होंगी। DC ने एनाबेल सदरलैंड की जगह अलाना किंग को टीम में शामिल किया है। यह ऑस्ट्रेलियाई लेग-स्पिनर, जिसने पिछले सीज़न में UP वॉरियर्ज़ के लिए खेला था, 27 T20I मैच खेल चुकी हैं और 27 विकेट लिए हैं। किंग 60 लाख रुपये की रिज़र्व कीमत पर DC में शामिल होंगी।

बता दें कि WPL 2026 एक हफ़्ते से भी कम समय में शुरू हो रहा है, जिसमें 9 जनवरी को नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस का मुकाबला RCB से होगा।