Realme P4 Lite 5G :  रियलमी पी4 लाइट 5जी की लॉन्च डेट हो गई पक्की , जानें फीचर्स और कीमत  

Realme P4 Lite 5G : Realme अपना नवीनतम स्मार्टफोन Realme P4 Lite 5G भारत में 19 मार्च, 2026 को लॉन्च करने जा रहा है। यह घोषणा पिछले महीने लॉन्च हुए P4 Lite 4G मॉडल के बाद की गई है। लॉन्च से पहले, Realme ने P4 Lite 5G के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का खुलासा किया है। इस स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी होने की पुष्टि हो चुकी है और अब इसके बारे में और अधिक जानकारी सामने आई है। यह बड़ी बैटरी और स्मूथ डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जाएगा।

डिस्प्ले

Realme P4 Lite 5G में 6.8 इंच का डिस्प्ले है जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, 900 nits की अधिकतम ब्राइटनेस और 180Hz टच सैंपलिंग रेट है।

बैटरी

Realme P4 Lite 5G की 7,000mAh बैटरी एक बार चार्ज करने पर 1.47 दिन तक चलने का दावा करती है। असल परफॉर्मेंस का पता डिवाइस की समीक्षा के बाद ही चलेगा।

मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट

यह स्मार्टफोन बजट सेगमेंट में लोकप्रिय मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट द्वारा संचालित होगा। हालांकि यह अग्रणी चिपसेट नहीं है, फिर भी डाइमेंसिटी 6300 सामान्य उपयोग के लिए एक सक्षम चिपसेट है। रियलमी इसमें 5300 मिमी² का एयरफ्लो वीसी कूलिंग सिस्टम जोड़ रहा है, जो गेमिंग या गहन कार्यों के दौरान गर्मी को कम करने में मदद करेगा।

वॉटर रेजिस्टेंस

इसमें MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड और ArmorShell प्रोटेक्शन के साथ-साथ IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस भी है।

AI रियर कैमरा

स्मार्टफोन में 13MP का AI रियर कैमरा दिया गया है। यह 8.4mm मोटाई के साथ मोज़ेक ग्रीन और मोज़ेक ब्लू रंगों में उपलब्ध होगा।

कलर

Realme P4 Lite की कीमत अभी घोषित नहीं की गई है। यह स्मार्टफोन मोज़ेक ब्लू और मोज़ेक ग्रीन, दो रंगों में उपलब्ध होगा।