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Realme P4 Lite 5G :  रियलमी पी4 लाइट 5जी की लॉन्च डेट हो गई पक्की , जानें फीचर्स और कीमत  

:  Realme अपना नवीनतम स्मार्टफोन Realme P4 Lite 5G भारत में 19 मार्च, 2026 को लॉन्च करने जा रहा है। यह घोषणा पिछले महीने लॉन्च हुए P4 Lite 4G मॉडल के बाद की गई है।

By अनूप कुमार 
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