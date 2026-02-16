Realme P4 Lite 5G की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट से अहम स्पेक्स आए सामने

Realme P4 Lite 5G : पिछले महीने, रियलमी ने इंडियन मार्केट में अपना रियलमी P4 पावर 5G स्मार्टफोन पेश किया था, और अब कंपनी देश में रियलमी P4 सीरीज़ का एक और डिवाइस- रियलमी P4 लाइट 5G पेश करने जा रही है। कंपनी ने ऑफिशियली Realme P4 Lite 5G डिवाइस की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। यह स्मार्टफोन भारत में 20 फरवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इसके साथ फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट के ज़रिए इस डिवाइस के खास फीचर्स भी सामने आ चुके हैं।

फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट से पता चलता है कि स्मार्टफोन में 6300 mAh की बैटरी होगी, जो 15W फास्ट चार्जिंग और 6W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। एक बार चार्ज करने पर यह 2 दिन तक हेवी यूसेज देता है। यह 20.7 घंटे YouTube यूसेज, 19 घंटे Instagram यूसेज, 46.5 घंटे फोन कॉल टाइम और 13.6 घंटे Candy Crush Saga खेलने का ऑप्शन देता है। डिवाइस Type-C चार्जर के साथ आता है। यह 7.94mm अल्ट्रा-स्लिम बॉडी के साथ आता है और इसका वज़न 201g है।

फोन का रियर कैमरा मॉड्यूल में एक पल्स लाइट है जो 9 कलर ऑप्शन और 5 ग्लोइंग मोड के साथ आती है। इसमें IP54 रेटिंग और मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस है, जिसमें टफ कॉर्नर प्रोटेक्शन, 1.8m फॉल रेजिस्टेंस, फोम प्रोटेक्शन, रीइन्फोर्स्ड एल्यूमीनियम स्ट्रक्चर और 33kg मैक्सिमम वेट कैपेबिलिटी जैसे फीचर्स हैं। इसमें 6.74-इंच का आई कम्फर्ट डिस्प्ले है जो 180Hz तक टच सैंपलिंग रेट, 90Hz रिफ्रेश रेट, 563 निट मैक्सिमम ब्राइटनेस और रियल DC-डिमिंग देता है। डिस्प्ले गीले हाथों, ऑयली हाथों, ग्लव्स और वॉटरप्रूफ बैग के साथ रिस्पॉन्सिव और एक्यूरेट है।

डिवाइस एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से चलता है जो 12nm एडवांस्ड प्रोसेस पर बना है और 1.8GHz कोर से चलता है। यह 280K AnTuTu स्कोर के साथ आता है, और चिपसेट 2 घंटे के MLBB गेमिंग के लिए 60fps इनेबल करता है। यह 18GB तक डायनामिक RAM और 128GB तक स्टोरेज देता है। स्मार्टफोन में 13MP का AI कैमरा है, और इसमें एक नाइट मोड है जो अंधेरे शूटिंग माहौल को रोशन करता है। यह Android 15 पर आधारित Realme UI पर चलता है जिसमें बड़े फ़ोल्डर, ऑलवेज़-ऑन डिस्प्ले, मिनी कैप्सूल और प्राइवेसी सेफ़ जैसे फ़ीचर हैं।

Realme P4 Lite 5G में कई AI फ़ीचर भी उपलब्ध हैं – AI कॉल नॉइज़ रिडक्शन 2.0, AI बूस्ट, AI इरेज़र, AI क्लियर फ़ेस, AI इमेज मैटिंग और सर्च के लिए सर्किल। दूसरे फ़ीचर में शामिल हैं – 300% अल्ट्रा वॉल्यूम, एक सिंगल हंटर एंटीना, और स्पीकर क्लीनर। ये तीन कलर ऑप्शन- सी ब्लू, ऑब्सीडियन ब्लैक और बीच गोल्ड में उपलब्ध है।