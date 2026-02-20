  1. हिन्दी समाचार
  3. 6300mAh बैटरी, Unisoc T7250 और 90Hz डिस्प्ले के साथ Realme P4 Lite 4G भारत में लॉन्च, चेक करें डिटेल

Realme P4 Lite 4G launched in India : भारत में रियलमी पी4 (Realme P4) सीरीज़ के तहत अब चौथा स्मार्टफोन Realme P4 Lite 4G भी लॉन्च हो चुका है। ब्रांड ने Flipkart पर होस्ट की गई माइक्रोसाइट के ज़रिए ज़्यादातर स्पेक्स पहले ही बता दिए थे। इसमें 6300mAh की बड़ी बैटरी है, जो 20.7 घंटे तक का YouTube प्लेटाइम दे सकती है। यह न सिर्फ़ 15W फ़ास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, बल्कि इसमें 6W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग भी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Realme P4 Lite 4G के प्रोफ़ाइल अनुसार, इसका वज़न लगभग 201g है और इसकी मोटाई 7.94mm है। यह तीन कलर ऑप्शन में आता है: सी ब्लू, ऑब्सीडियन ब्लैक और बीच गोल्ड। कलर सपोर्ट और नौ ग्लोइंग मोड के साथ एक पल्स लाइट ऑप्शन भी उपलब्ध है, और यह मुझे Vivo की ऑरा लाइटिंग की याद दिलाता है। फ़ोन ने मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस टेस्ट पास कर लिया है, क्योंकि यह MIL-STD-810H सर्टिफाइड है। IP54 रेटिंग के साथ, फ़ोन धूल और पानी से सुरक्षित है। स्मार्ट टच के ज़रिए, भले ही आपके हाथ गीले, ऑयली हों या आपने ग्लव्स पहने हों, स्क्रीन फिर भी रिस्पॉन्सिव है। और स्पीकर क्लीनर फ़ीचर से, स्पीकर वाइब्रेट करता है और जमा हुए पानी को बाहर निकाल देता है।

Unisoc T7250 SoC से चलने वाला यह डिवाइस एक साथ 14 ऐप चला सकता है और इसे 280K का AnTuTu स्कोर मिला है। यह दो घंटे तक 60FPS MLBB गेमिंग को भी सपोर्ट करता है। इसमें 18GB तक डायनामिक RAM है, जिसका मतलब है कि इसका कुछ हिस्सा वर्चुअल RAM है जबकि बाकी फिजिकल RAM है, साथ ही 128GB तक की इंटरनल स्टोरेज है जिसमें एक हाइब्रिड स्लॉट है जिसे माइक्रोSD कार्ड के ज़रिए स्टोरेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

स्क्रीन साइज़ की बात करें तो इसमें 6.74-इंच का HD+ 90Hz रियलमी DC डिमिंग डिस्प्ले है, जो इंडस्ट्री का लीडिंग आई-केयर डिस्प्ले है। इसके अलावा, स्क्रीन 563 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 180Hz तक का टच सैंपलिंग रेट देती है। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें सिग्नल हंटर एंटीना है, जिसके बारे में रियलमी का दावा है कि यह कमज़ोर नेटवर्क कंडीशन में कॉल सक्सेस रेट को 15% तक बेहतर कर सकता है। इसके साथ ही, यह ब्लूटूथ v5.2 और डुअल-बैंड वाई-फाई (2.4GHz और 5GHz) को सपोर्ट करता है। यह 300% अल्ट्रा वॉल्यूम भी देता है।

कीमत और उपलब्धता की बात करें तो इसे दो मेमोरी ऑप्शन में लॉन्च किया गया है: 4GB/64GB और 4GB/128GB. पहली सेल 24 फरवरी को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट और रियलमी इंडिया वेबसाइट पर शुरू होगी, जिसकी शुरुआती कीमत ₹7,999 होगी, जिसमें ₹1,000 का डिस्काउंट भी शामिल है।

