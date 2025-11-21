Realme P4X 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, माइक्रोसाइट से स्पेक्स का खुलासा

Realme P4X 5G will be launched in India soon: रियलमी जल्द ही भारत में अपना नया फोन Realme P4X 5G लॉन्च करने वाला है। जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नई अपडेटेड Flipkart माइक्रोसाइट से हो चुकी है। पहले, माइक्रोसाइट से डिवाइस का नाम गायब था, लेकिन अब यह साफ तौर पर कन्फर्म हो गया है कि भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाला हैंडसेट असल में Realme P4X 5G है। लिस्टिंग में अपकमिंग स्मार्टफोन के कुछ डिटेल्स भी बताए गए हैं।

Realme P4 सीरीज़ का Realme P4X 5G तीसरा स्मार्टफोन होगा, जिसमें भारत में पहले से ही Realme P4 और P4 Pro मौजूद हैं। माइक्रोसाइट के अनुसार, Realme P4X 5G इस सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें VC कूलिंग फीचर होगा। यह भी दावा किया गया है कि डिवाइस बिना किसी लैग के एक साथ 18 ऐप्स चला सकता है, जो बेहतर मल्टीटास्किंग ऑप्टिमाइज़ेशन का संकेत देता है। इसके अलावा, यह GT मोड में 90FPS गेमप्ले और बाईपास चार्जिंग के साथ 45W फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट की पुष्टि करता है।

माइक्रोसाइट पर चिपसेट और बैटरी स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इन डिटेल्स के आने की उम्मीद है। हाल ही में, हमने डिवाइस को Google Play कंसोल पर मॉडल नंबर RMX5108 के साथ देखा था। यही मॉडल नंबर गीकबेंच पर भी दिखा था, जिससे पता चला कि फोन में डाइमेंशन 7400 SoC, Android 15 और 8GB RAM होगा। जल्द ही फोन के ऑफिशियल लॉन्च डेट की घोषणा की जाएगी।