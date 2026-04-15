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Redmi A7 Pro 5G Sale :  रेडमी ए7प्रो 5जी की बिक्री आज से शुरू , खरीदते वक्त मिलेगा 1000 रुपये का डिस्काउंट

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Xiaomi ने आज भारत में Redmi A7 Pro 5G लॉन्च किया है। कंपनी ने 12,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफ़ोन पोर्टफ़ोलियो को बढ़ाने की पहल है। R

By अनूप कुमार 
Updated Date

Redmi A7 Pro 5G Sale :  दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Xiaomi ने आज भारत में Redmi A7 Pro 5G लॉन्च किया है। कंपनी ने 12,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफ़ोन पोर्टफ़ोलियो को बढ़ाने की पहल की है। Redmi A7 Pro 5G की शुरुआती कीमत 11,499 रुपये है। एक बड़ी 6,300mAh बैटरी, Unisoc T8300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 120Hz डिस्प्ले रिफ़्रेश रेट सपोर्ट के साथ, यह फ़ोन उन किफ़ायती खरीदारों के लिए है जो तेज़ 5G ब्राउज़िंग क्षमताओं और कुछ हद तक स्मूथ स्क्रॉलिंग अनुभव की तलाश में हैं।

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कलर और बैटरी
Redmi A7 Pro 5G की बिक्री 15 अप्रैल से Amazon और Xiaomi के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी, जिसमें कई रंग विकल्प और स्टोरेज वेरिएंट उपलब्ध होंगे। रंगों में ब्लैक, मिस्ट ब्लू और सनसेट ऑरेंज शामिल हैं।

डिस्प्ले
डिस्प्ले से शुरू करें, तो Redmi A7 Pro 5G में एक बड़ा 6.9-इंच का HD+ LCD पैनल है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक है। यह डिस्प्ले टॉप-एंड फ्लैगशिप फ़ोन में मिलने वाले डिस्प्ले से भी बड़ा है, इसलिए यह वीडियो देखने का एक शानदार अनुभव देगा, भले ही इसका रिज़ॉल्यूशन 720p तक ही सीमित हो।

प्रोसेसर
इस डिवाइस को पावर देने के लिए इसमें Unisoc T8300 प्रोसेसर लगा है। अपनी लॉन्च कीमत पर, यह फ़ोन Realme C83 और OPPO K14x में मिलने वाले MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर को सीधी टक्कर देता है। यह Unisoc T8300 एक 6nm-बेस्ड प्रोसेसर है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.2GHz तक है, और इसे UFS 2.2 और LPDDR4X RAM के साथ जोड़ा गया है।

कैमरा
कैमरे की बात करें तो, Redmi A7 Pro 5G में पीछे की तरफ 32MP का प्राइमरी कैमरा और एक सहायक लेंस दिया गया है, जबकि सामने की तरफ 8MP का सेल्फ़ी कैमरा मौजूद है।

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चार्जर
चार्जिंग के लिए, फ़ोन के साथ 15W का चार्जर मिलता है, साथ ही इसमें 7W की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप TWS इयरफ़ोन जैसे दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं।

सॉफ़्टवेयर
सॉफ़्टवेयर की बात करें तो, यह फ़ोन Android 16 पर आधारित HyperOS 3 पर चलता है। इसमें HyperIsland जैसी शानदार सुविधाएँ मिलती हैं, जिससे आप स्टेटस बार में एक ‘पिल’ (pill) के ज़रिए टाइमर और म्यूज़िक जैसे ऐप्स की जानकारी रियल-टाइम में देख सकते हैं।

फीचर
इसके अलावा इसमें Google Gemini और ‘Circle to Search’ जैसे फ़ीचर भी मौजूद हैं।

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