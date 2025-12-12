भारत में लॉन्च से पहले Redmi Note 15 5G की बैटरी और कैमरा फीचर्स आए सामने, चेक करें डिटेल्स

Redmi Note 15 5G battery and camera features: शाओमी के नए डिवाइस Redmi Note 15 5G ने कल ग्लोबल मार्केट में ऑफिशियली डेब्यू कर लिया है, जिसके बाद यह डिवाइस अब भारत में भी लॉन्च होने वाला है, क्योंकि हाल ही में Amazon पर Redmi Note 15 5G की माइक्रोसाइट लाइव की गई थी। इसके अगले महीने 6 जनवरी को देश में लॉन्च होने की उम्मीद है। इससे पहले ब्रांड ने फोन की बैटरी और कैमरे के फीचर्स को ऑफिशियली टीज किया है।

Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन को “The Perfect Upgrade of 2026” के तौर पर टीज़ किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह 2026 में लॉन्च होगा। इसके इंडियन वेरिएंट में 108MP कैमरा (ग्लोबल वेरिएंट जैसा) होने की बात पहले ही कन्फर्म हो चुकी है, और आज, इस डिवाइस से जुड़ी कुछ नई डिटेल्स टीज़ की गई हैं। डिवाइस में पीछे की तरफ 108 MasterPixel हाई रेजोल्यूशन कैमरा होगा। यह OIS के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है और डायनामिक शॉट्स क्लिक करता है। कैमरा सेंसर को मल्टीफोकल पोर्ट्रेट लेजेंड के तौर पर टीज़ किया गया है। इंडियन वेरिएंट का रियर कैमरा मॉड्यूल डिज़ाइन भी ग्लोबल वेरिएंट जैसा ही दिखता है।

ग्लोबल वेरिएंट की तरह, Redmi Note 15 5G के इंडियन वेरिएंट में भी 5,520 mAh की बैटरी होगी और यह 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। कहा जा रहा है कि यह 5 साल तक की बैटरी लाइफ के साथ आएगा और 1.6 दिन तक चलेगा। आने वाले दिनों में, कंपनी इस आने वाले स्मार्टफोन से जुड़ी कुछ नई डिटेल्स बताएगी।