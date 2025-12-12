  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. भारत में लॉन्च से पहले Redmi Note 15 5G की बैटरी और कैमरा फीचर्स आए सामने, चेक करें डिटेल्स

भारत में लॉन्च से पहले Redmi Note 15 5G की बैटरी और कैमरा फीचर्स आए सामने, चेक करें डिटेल्स

Redmi Note 15 5G battery and camera features: शाओमी के नए डिवाइस Redmi Note 15 5G ने कल ग्लोबल मार्केट में ऑफिशियली डेब्यू कर लिया है, जिसके बाद यह डिवाइस अब भारत में भी लॉन्च होने वाला है, क्योंकि हाल ही में Amazon पर Redmi Note 15 5G की माइक्रोसाइट लाइव की गई थी। इसके अगले महीने 6 जनवरी को देश में लॉन्च होने की उम्मीद है। इससे पहले ब्रांड ने फोन की बैटरी और कैमरे के फीचर्स को ऑफिशियली टीज किया है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Redmi Note 15 5G battery and camera features: शाओमी के नए डिवाइस Redmi Note 15 5G ने कल ग्लोबल मार्केट में ऑफिशियली डेब्यू कर लिया है, जिसके बाद यह डिवाइस अब भारत में भी लॉन्च होने वाला है, क्योंकि हाल ही में Amazon पर Redmi Note 15 5G की माइक्रोसाइट लाइव की गई थी। इसके अगले महीने 6 जनवरी को देश में लॉन्च होने की उम्मीद है। इससे पहले ब्रांड ने फोन की बैटरी और कैमरे के फीचर्स को ऑफिशियली टीज किया है।

पढ़ें :- Digital Census 2027 : देश में 2027 से होगी डिजिटल जनगणना, दो चरणों में होगी संपन्न, केंद्रीय कैबिनेट ने बजट को दी मंजूरी

Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन को “The Perfect Upgrade of 2026” के तौर पर टीज़ किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह 2026 में लॉन्च होगा। इसके इंडियन वेरिएंट में 108MP कैमरा (ग्लोबल वेरिएंट जैसा) होने की बात पहले ही कन्फर्म हो चुकी है, और आज, इस डिवाइस से जुड़ी कुछ नई डिटेल्स टीज़ की गई हैं। डिवाइस में पीछे की तरफ 108 MasterPixel हाई रेजोल्यूशन कैमरा होगा। यह OIS के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है और डायनामिक शॉट्स क्लिक करता है। कैमरा सेंसर को मल्टीफोकल पोर्ट्रेट लेजेंड के तौर पर टीज़ किया गया है। इंडियन वेरिएंट का रियर कैमरा मॉड्यूल डिज़ाइन भी ग्लोबल वेरिएंट जैसा ही दिखता है।

ग्लोबल वेरिएंट की तरह, Redmi Note 15 5G के इंडियन वेरिएंट में भी 5,520 mAh की बैटरी होगी और यह 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। कहा जा रहा है कि यह 5 साल तक की बैटरी लाइफ के साथ आएगा और 1.6 दिन तक चलेगा। आने वाले दिनों में, कंपनी इस आने वाले स्मार्टफोन से जुड़ी कुछ नई डिटेल्स बताएगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारत में लॉन्च से पहले Redmi Note 15 5G की बैटरी और कैमरा फीचर्स आए सामने, चेक करें डिटेल्स

भारत में लॉन्च से पहले Redmi Note 15 5G की बैटरी और...

50MP टेलीफोटो मैक्रो कैमरा और 5600 mAh बैटरी के साथ Huawei Mate X7 ग्लोबली लॉन्च, चेक करें पूरी डिटेल

50MP टेलीफोटो मैक्रो कैमरा और 5600 mAh बैटरी के साथ Huawei Mate...

पोको अगले महीने लॉन्च करेगा दो नए स्मार्टफोन! POCO X8 Series को लेकर भी सामने आया बड़ा अपडेट

पोको अगले महीने लॉन्च करेगा दो नए स्मार्टफोन! POCO X8 Series को...

बोगस फर्म बनाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 500 से ज्यादा बोगस फर्म बना चूका है, अरबो रूपये की GST चोरी पकडे जाने पर हुआ था भंडाफोड़

बोगस फर्म बनाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 500 से ज्यादा बोगस फर्म...

K-4 SLBM Test : पल झपकते ख़ाक हो होगा दुश्मन, आज भारत अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल का करेगा परीक्षण, चीन के छूटे पसीने, NOTAM जारी

K-4 SLBM Test : पल झपकते ख़ाक हो होगा दुश्मन, आज भारत...

Vivo S50 और S50 Pro Mini की लॉन्च डेट कन्फर्म , जानें फीचर्स और डिजाइन

Vivo S50 और S50 Pro Mini की लॉन्च डेट कन्फर्म , जानें...