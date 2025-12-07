रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद करके ही दम लेगी, AAP ने साधा निशाना

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर आम आदमी पार्टी की तरफ से हमला बोला गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि, रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवसथा को बर्बाद करके ही दम लेगी। दरअसल, आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर रही है।
AAP की तरफ से रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया, रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद करके ही दम लेगी। वह अभी तक 200 से ज़्यादा मोहल्ला क्लीनिक बंद कर चुकी है और अब 95 और बंद करने जा रही है। BJP सरकार नहीं चाहती है कि किसी को भी मुफ्त इलाज और दवा मिले। जिससे लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए जाएं और बीजेपी के चहेते स्वास्थ्य माफियाओं को फायदा पहुंचे।
BJP सरकार नहीं चाहती है कि किसी को भी मुफ्त इलाज और दवा मिले। जिससे लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए जाएं और बीजेपी के चहेते स्वास्थ्य माफियाओं को फायदा पहुंचे।
— AAP (@AamAadmiParty) December 7, 2025
इससे पहले AAP की तरफ से शुक्रवार को आरोप लगाया गया था कि, बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार के समय बने 95 और मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने जा रही है, जबकि मेट्रो स्टेशनों और मॉल्स में प्रीमियम शराब के शोरूम खोलने की योजना बनाई जा रही है। AAP की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सवाल किया कि अब वे मरीज कहां इलाज और दवाएं लेने जाएंगे जो इन क्लिनिकों पर निर्भर थे।