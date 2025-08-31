Reliance Retail food parks : रिलायंस रिटेल एशिया का सबसे बड़ा एकीकृत फूड पार्क स्थापित करने के लिए 40,000 करोड़ रुपये का करेगी निवेश

Reliance Retail food parks : रिलायंस रिटेल वेंचर्स की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने कहा कि कंपनी भारत भर में एकीकृत फ़ूड पार्क (Integrated Food Park) बनाने के लिए तीन वर्षों में 40,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह भारत की सबसे बड़ी उपभोक्ता वस्तु कंपनी बनने और पाँच वर्षों में ₹1 लाख करोड़ के वार्षिक राजस्व तक पहुँचने की कंपनी की व्यापक महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक ईशा अंबानी (Isha Ambani, Director of Reliance Industries) ने कंपनी की 48वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) को संबोधित करते हुए कहा कि रिलायंस रिटेल “एआई-संचालित स्वचालन (AI-powered automation), रोबोटिक्स और टिकाऊ तकनीकों के साथ एशिया के सबसे बड़े एकीकृत फ़ूड पार्क बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपये (4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश करेगी, जिससे स्थायी लागत नेतृत्व सुनिश्चित होगा।”

रिलायंस रिटेल, जिसका सकल राजस्व वित्त वर्ष 2025 में 1.4 बिलियन लेनदेन के साथ 3.30 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया और जो पूरे भारत में लगभग 20,000 स्टोर संचालित करता है, हाइपरलोकल डिलीवरी सेवाओं (hyperlocal delivery services) के कवरेज का विस्तार करने के लिए JioMart और AJIO जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (E-commerce platform) के साथ अपनी डिजिटल पहुँच बढ़ाने की भी योजना बना रहा है। खुदरा व्यवसाय की प्रमुख ईशा अंबानी ने कहा, “हमारे ऑनलाइन चैनल खुदरा राजस्व में एक उच्च-अंकीय हिस्सेदारी का योगदान करते हैं, लेकिन तीन वर्षों के भीतर 20 प्रतिशत से अधिक हो जाएँगे।